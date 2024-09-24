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«Оренбург» встретится с «Пари НН». Приходите поддержать команду на стадионе!

В 10-м туре Мир РПЛ «Оренбург» сыграет с «Пари НН».

Матч пройдет в пятницу, 27 сентября, в 18:30 по местному времени на стадионе «Газовик».

«Оренбург» по итогам девяти туров находится на 13-м месте, обладая семью очками. Нижегородцы же расположились на 12-й строчке, также набрав семь очков. Поддержите команду на стадионе в матче против «Пари НН»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке.

Опубликовано: Sports
logoОренбург
натив
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