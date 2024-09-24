«Ахмат» подаст жалобу на судейство в матче с «Крыльями Советов».

Встреча девятого тура Мир РПЛ состоялась в Грозном и завершилась со счетом 1:1.

На 32-й минуте игры при счете 0:0 бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком не назначила пенальти после контакта в штрафной самарцев между хавбеком «Ахмата» Амином Талалем и Фелипе Мендесом из «Крыльев ».

«Обязательно отправим бумагу в ЭСК. Хотим услышать очередной ответ от них. Если не обращаться, они потом будут давать статистику, что все хорошо и обращений нет. Мы не видели смысла подавать, но теперь понимаем, что надо. У нас много вопросов, но подадим только по неназначенному пенальти в первом тайме.

Нам очень интересно услышать мнение авторитетного бывшего судьи, который сказал, что не видел наступа. Мы всякое слышали, но такое – впервые. Оказывается, не глядя можно делать все что угодно. Любой пенальти игрок может оспорить, сказав, что не увидел соперника?

Мы обязательно послушаем аргументы ЭСК РФС. Нам очень интересно», – сказал генеральный директор «Ахмата » Ахмед Айдамиров .