Кубок Италии. 2-й раунд. «Торино» против «Эмполи», «Удинезе» и «Салернитана» сыграют в среду, «Наполи» и «Палермо» – в четверг

Стартует 2-й раунд Кубка Италии.

Победители матчей выйдут в 1/8 финала. На этой стадии в борьбу вступят лучшие клубы Серии А по итогам прошлого сезона.

Кубок Италии

2-й раунд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское