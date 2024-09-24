Кубок Италии. 2-й раунд. «Торино» против «Эмполи», «Удинезе» и «Салернитана» сыграют в среду, «Наполи» и «Палермо» – в четверг
Стартует 2-й раунд Кубка Италии.
Победители матчей выйдут в 1/8 финала. На этой стадии в борьбу вступят лучшие клубы Серии А по итогам прошлого сезона.
2-й раунд
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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