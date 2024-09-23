Симеоне про 1:1 с «Райо»: «Во 2-м тайме «Атлетико» играл так, как и должен был, мы могли победить. Голы придут – проблема в том, что у нападающих нет моментов»

Диего Симеоне прокомментировал ничью с «Райо Вальекано» (1:1).

«В первом тайме у нас было больше опасных моментов: у Серлота , у Хулиана [Альвареса ], выходы один на один с вратарем. После перерыва мы играли так, как и должны были. Мы играли на поле соперника, и казалось, что мы можем выиграть в любой момент.

Я всегда фокусируюсь на позитивных моментах, которые были во втором тайме. Игроки были хороши в атаке, Галлахер забил отличный гол. Мы могли выиграть матч.

Мы уверены, что голы придут – проблема в том, что у нападающих нет моментов. Хулиан слева дал нам еще один шанс, Корреа и Хосе [Хименес] здорово вошли в игру, Гризманн придавал команде индивидуальность и динамичность, Джулиано тоже что-то создал. Я остался доволен вторым таймом.

Я живу этим, как и каждый год, с тем же желанием играть в чемпионате от матча к матчу, всегда выжимая максимум в каждой игре», – сказал главный тренер «Атлетико ».