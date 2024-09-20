Межконтинентальный кубок пройдет в Катаре, «Реал» сыграет в финале как победитель ЛЧ 18 декабря

Местом проведения финальной части Межконтинентального кубка выбран Катар.

ФИФА объявила, что турнир начнется 22 сентября и завершится 18 декабря. Из пяти игр первые две пройдут в ОАЭ и Египте, остальные – в Катаре.

Запланированы следующие матчи:

– матч номер 1 : 22 сентября «Аль-Айн » (победитель Лиги чемпионов Азии ) примет «Окленд Сити » (победитель Лиги чемпионов Океании);

– матч номер 2 : 29 октября «Аль-Ахли» (победитель Лиги чемпионов Африки) примет победителя матча номер 1;

– матч номер 3 : 11 декабря победитель Кубка Либертадорес сыграет с «Пачукой» (победитель Кубка чемпионов КОНКАКАФ);

– матч номер 4 : 14 декабря сыграют победители матчей номер 2 и 3;

– матч номер 5 : 18 декабря «Реал » (победитель Лиги чемпионов УЕФА) сыграет с победителем матча номер 4.