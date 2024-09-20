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Межконтинентальный кубок пройдет в Катаре, «Реал» сыграет в финале как победитель ЛЧ 18 декабря

Местом проведения финальной части Межконтинентального кубка выбран Катар.

ФИФА объявила, что турнир начнется 22 сентября и завершится 18 декабря. Из пяти игр первые две пройдут в ОАЭ и Египте, остальные – в Катаре.

Запланированы следующие матчи:

матч номер 1: 22 сентября «Аль-Айн» (победитель Лиги чемпионов Азии) примет «Окленд Сити» (победитель Лиги чемпионов Океании);

матч номер 2: 29 октября «Аль-Ахли» (победитель Лиги чемпионов Африки) примет победителя матча номер 1;

матч номер 3: 11 декабря победитель Кубка Либертадорес сыграет с «Пачукой» (победитель Кубка чемпионов КОНКАКАФ);

матч номер 4: 14 декабря сыграют победители матчей номер 2 и 3;

матч номер 5: 18 декабря «Реал» (победитель Лиги чемпионов УЕФА) сыграет с победителем матча номер 4.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт ФИФА
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