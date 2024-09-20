Эммануэль Эменике: «Было бы приятно поработать в «Спартаке». Готов быть вторым тренером»

Эммануэль Эменике заявил, что готов войти в тренерский штаб «Спартака».

Эменике выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год. В составе красно‑белых нигериец провел 42 матча в чемпионате России и забил 21 мяч.

– Ты во всех своих интервью говорил, что, возможно, еще поиграешь в футбол на профессиональном уровне. До сих пор не закончил карьеру?

– Нет, сейчас могу сказать, что повесил бутсы на гвоздь.

– Хотел бы поработать в «Спартаке»?

– Надеюсь на это. Мне было бы приятно приехать и поработать здесь.

– Чем бы хотел заниматься в клубе?

– В зависимости от того, что нужно «Спартаку». Готов быть вторым тренером, работать в молодежной команде, – сказал бывший нападающий «Спартака ».