Эммануэль Эменике: «Было бы приятно поработать в «Спартаке». Готов быть вторым тренером»
Эммануэль Эменике заявил, что готов войти в тренерский штаб «Спартака».
Эменике выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год. В составе красно‑белых нигериец провел 42 матча в чемпионате России и забил 21 мяч.
– Ты во всех своих интервью говорил, что, возможно, еще поиграешь в футбол на профессиональном уровне. До сих пор не закончил карьеру?
– Нет, сейчас могу сказать, что повесил бутсы на гвоздь.
– Хотел бы поработать в «Спартаке»?
– Надеюсь на это. Мне было бы приятно приехать и поработать здесь.
– Чем бы хотел заниматься в клубе?
– В зависимости от того, что нужно «Спартаку». Готов быть вторым тренером, работать в молодежной команде, – сказал бывший нападающий «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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