Симеоне про 2:1 с «Лейпцигом»: «Атлетико» прекрасно контролировал их атаки. Мы не реализовали 3 или 4 шанса, но победили. Вся команда проделала хорошую работу»

Диего Симеоне подвел итоги матча «Атлетико» с «Лейпцигом» (2:1) в Лиге чемпионов.

«Лейпциг » отлично извлекал выгоду из контратак, но мы прекрасно контролировали их атаки.

Мы пытались атаковать по-разному. У нас было три или четыре шанса забить, но мы этого не сделали. В конце концов, отличный гол Хименеса принес нам победу.

Вся команда проделала хорошую работу, и вышедшие на замену сыграли очень хорошо», – сказал главный тренер «Атлетико » в интервью Movistar+.