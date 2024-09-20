Симеоне про 2:1 с «Лейпцигом»: «Атлетико» прекрасно контролировал их атаки. Мы не реализовали 3 или 4 шанса, но победили. Вся команда проделала хорошую работу»
Диего Симеоне подвел итоги матча «Атлетико» с «Лейпцигом» (2:1) в Лиге чемпионов.
«Лейпциг» отлично извлекал выгоду из контратак, но мы прекрасно контролировали их атаки.
Мы пытались атаковать по-разному. У нас было три или четыре шанса забить, но мы этого не сделали. В конце концов, отличный гол Хименеса принес нам победу.
Вся команда проделала хорошую работу, и вышедшие на замену сыграли очень хорошо», – сказал главный тренер «Атлетико» в интервью Movistar+.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт УЕФА
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