Тебас о 115 нарушениях «Ман Сити»: «Он должен понести заслуженное наказание – в противном случае авторитет АПЛ будет утрачен»

Хавьер Тебас прокомментировал дело о финансовых нарушениях «Манчестер Сити».

В феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити » в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. Слушания по этому делу начались в понедельник – вердикт ожидается не ранее весны следующего года.

«Премьер-лига не должна поддаваться давлению, верно? «Манчестер Сити» – просто один из клубов, и когда ты возглавляешь ассоциацию, ты должен действовать.

Премьер-лига не должна делать различий между большими и маленькими, важными и «неважными» клубами. «Манчестер Сити» является членом ассоциации, который допустил нарушения и должен понести заслуженное наказание. В противном случае авторитет турнира будет утрачен», – сказал президент Ла Лиги .

Клубы АПЛ недовольны непубличностью слушаний по делу о 115 нарушениях «Сити». Процесс идет в закрытом режиме, в секрете держат даже место проведения (The Telegraph)

Пеп про дело о 115 нарушениях «Ман Сити»: «Вся АПЛ хочет, чтобы нас наказали, согласен с Тебасом в первый и, надеюсь, последний раз. Но в современной демократии есть справедливость»