Хейлунд и Маунт тренировались в общей группе «МЮ». Англичанин отсутствовал около месяца, датчанин – около двух
Расмус Хейлунд и Мэйсон Маунт вернулись в общую группу «МЮ».
Оба игрока сегодня тренировались с командой.
Маунт последний раз выходил на поле в августе в игре против «Брайтона», в которой получил повреждение.
Хейлунд пока еще не сыграл ни одного официального матча в этом сезоне. Датчанин травмировался в предсезонной игре с «Арсеналом».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
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