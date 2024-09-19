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  • Хейлунд и Маунт тренировались в общей группе «МЮ». Англичанин отсутствовал около месяца, датчанин – около двух
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Хейлунд и Маунт тренировались в общей группе «МЮ». Англичанин отсутствовал около месяца, датчанин – около двух

Расмус Хейлунд и Мэйсон Маунт вернулись в общую группу «МЮ».

Оба игрока сегодня тренировались с командой. 

Маунт последний раз выходил на поле в августе в игре против «Брайтона», в которой получил повреждение.

Хейлунд пока еще не сыграл ни одного официального матча в этом сезоне. Датчанин травмировался в предсезонной игре с «Арсеналом».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoМэйсон Маунт
logoРасмус Хейлунд
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