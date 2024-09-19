Хейлунд и Маунт тренировались в общей группе «МЮ». Англичанин отсутствовал около месяца, датчанин – около двух

Расмус Хейлунд и Мэйсон Маунт вернулись в общую группу «МЮ».

Оба игрока сегодня тренировались с командой.

Маунт последний раз выходил на поле в августе в игре против «Брайтона», в которой получил повреждение.

Хейлунд пока еще не сыграл ни одного официального матча в этом сезоне. Датчанин травмировался в предсезонной игре с «Арсеналом».