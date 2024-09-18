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  • Почеттино о цели США на ЧМ: «Говорили про четвертьфинал, такова идея. Это вызов, но мы действительно верим, что способны на это. Такая талантливая команда может выступать лучше»
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Почеттино о цели США на ЧМ: «Говорили про четвертьфинал, такова идея. Это вызов, но мы действительно верим, что способны на это. Такая талантливая команда может выступать лучше»

Маурисо Почеттино назвал цель сборной США на чемпионате мира 2026 года.

Аргентинский тренер, возглавивший американскую сборную, принял участие в записи подкаста It’s Called Soccer с Гари Невиллом, Ребеккой Лоу и Джейми Каррагером. Почеттино, в частности, поделился деталями общения с федерацией футбола США и спортивным директором Мэттом Крокером.

«Сказать вам правду? Мы говорили про четвертьфинал, звучит как цель, не так ли? Они были очень прямолинейны, и я очень откровенен с вами.

Я думаю, что такова идея. Это вызов, они знают, что будет сложно, но мы те люди, которые действительно верят, что способны на это. Мы думаем, что такая талантливая команда может выступать лучше. Поэтому мы принимаем вызов», – заявил Почеттино.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
logoСборная США по футболу
Федерация футбола США
logoМаурисио Почеттино
ЧМ-2026
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