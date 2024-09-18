Николич о матче с «Краснодаром»: «Для ЦСКА самое важное сегодня – победа, чтобы в оставшихся играх было меньше стресса»
Марко Николич заявил, что ЦСКА важно победить «Краснодар» в матче Кубка России.
Сегодняшняя встреча группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России пройдет в Москве и начнется в 19:00.
«Краснодар» – качественная команда. Они сильно поменяли свой состав [летом]. У нас неплохая футбольная форма и качество игры. Сегодня важная игра, важно одержать победу и набрать 3 очка, чтобы в оставшихся играх было чуть меньше стресса.
Гуарирапа показал себя неплохо в матче с «Зенитом». Игра покажет, на сколько времени его хватит. Самое важное сегодня – победа», – сказал главный тренер ЦСКА.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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