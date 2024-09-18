«Бавария» хочет подписать Та бесплатно. Контракт на 9+3 млн евро в год был согласован, но летом «Байер» не отпустил защитника

Джонатан Та может перейти в «Баварию» в следующем году.

По информации Bild, летом мюнхенский клуб согласовал с защитником контракт с зарплатой в размере 9 миллионов евро в год и бонусами на общую сумму 3 млн евро. Договориться с «Байером » о стоимости трансфера игрока не удалось.

«Бавария » продолжает следить за Та. Спортивный директор клуба Макс Эберль хочет, чтобы футболист сборной Германии присоединился к команде на правах свободного агента следующим летом.

Ранее Джонатан заявил, что не будет продлевать контракт с «Байером».