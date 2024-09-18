Кейн о 9:2 с «Динамо» Загреб: «Баварии» сошло с рук неудачное начало второго тайма, но топ-соперники могут за это наказать»

Харри Кейн высказался о победе «Баварии» над «Динамо» Загреб (9:2).

Мюнхенцы забили сопернику девять голов – никому за время существования Лиги чемпионов (с 1992 года) этого не удавалось .

Форвард «Баварии» Харри Кейн сделал покер в этом матче.

«Отличная игра. Первый тайм был действительно хорош, мы воспользовались своими шансами. Во втором тайме начали не лучшим образом и проиграли несколько подборов. Нам нужно извлечь уроки из этого.

Но реакция после этого была действительно хорошей. Здорово забивать столько голов. Сегодня нам сошло с рук неудачное начало второго тайма, но топ-соперники могут нас за это наказать», – сказал нападающий «Баварии» в интервью DAZN.