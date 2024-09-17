Сазонов повредил «кресты» на тренировке «Эмполи». Защитник еще не играл за клуб после перехода из «Торино»
Саба Сазонов получил серьезную травму в Италии.
«Эмполи» объявил, что у 22-летнего защитника выявлено повреждение крестообразной связки. Он получил травму на тренировке.
Сазонов перешел в «Эмполи» из «Торино» на правах аренды 30 августа и еще не провел ни одной игры за новую команду.
В прошлом сезоне Саба принял участие в 12 матчах Серии А. Статистику экс-игрока «Динамо» можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Эмполи»
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