Сазонов повредил «кресты» на тренировке «Эмполи». Защитник еще не играл за клуб после перехода из «Торино»

Саба Сазонов получил серьезную травму в Италии.

«Эмполи » объявил, что у 22-летнего защитника выявлено повреждение крестообразной связки. Он получил травму на тренировке.

Сазонов перешел в «Эмполи» из «Торино » на правах аренды 30 августа и еще не провел ни одной игры за новую команду.

В прошлом сезоне Саба принял участие в 12 матчах Серии А. Статистику экс-игрока «Динамо» можно найти здесь .