«Зенит» встретится с «Факелом». Петербуржцы, приходите на стадион поддержать команду!

«Зенит» сыграет с «Факелом» в 9-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в субботу, 21 сентября, в 16:30 на стадионе «Газпром Арена».

«Зенит» лидирует в чемпионате и после восьми туров обладает 20-ю очками. Воронежцы же находятся в зоне вылета, набрав пять очков за восемь игр. Приходите поддержать команду в домашнем матче против «Факела»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .