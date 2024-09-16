«Зенит» встретится с «Факелом». Петербуржцы, приходите на стадион поддержать команду!
«Зенит» сыграет с «Факелом» в 9-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет в субботу, 21 сентября, в 16:30 на стадионе «Газпром Арена».
«Зенит» лидирует в чемпионате и после восьми туров обладает 20-ю очками. Воронежцы же находятся в зоне вылета, набрав пять очков за восемь игр. Приходите поддержать команду в домашнем матче против «Факела»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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