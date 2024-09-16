«Акрон» встретится с «Краснодаром». Приходите на стадион на матч против быков!
В 9-м туре Мир РПЛ «Акрон» принимает «Краснодар».
Матч пройдет в субботу, 21 сентября, в 15:00 по местному времени на стадионе «Солидарность Самара Арена».
«Акрон» после восьми туров чемпионата идет на восьмом месте с 11-ю очками. Быки же находятся на второй строчке, обладая 18-ю очками. Приходите поддержать команду в домашнем матче против «Краснодара»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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