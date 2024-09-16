Ловрен перешел в ПАОК Чалова и Оздоева. Контракт – до 2026-го

Деян Ловрен перешел в ПАОК из «Лиона».

Греческий клуб официально объявил о подписании 35-летнего защитника. Ловрен будет выступать за ПАОК под 6-м номером, соглашение с хорватом рассчитано до июня 2026 года.

В прошлом сезоне Лиги 1 Ловрен, ранее выступавший за «Зенит», сыграл 10 матчей. Его статистику можно найти здесь .

Фото: paokfc.gr