Ловрен перешел в ПАОК Чалова и Оздоева. Контракт – до 2026-го
Деян Ловрен перешел в ПАОК из «Лиона».
Греческий клуб официально объявил о подписании 35-летнего защитника. Ловрен будет выступать за ПАОК под 6-м номером, соглашение с хорватом рассчитано до июня 2026 года.
В прошлом сезоне Лиги 1 Ловрен, ранее выступавший за «Зенит», сыграл 10 матчей. Его статистику можно найти здесь.
Фото: paokfc.gr
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт ПАОК
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