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Ловрен перешел в ПАОК Чалова и Оздоева. Контракт – до 2026-го

Деян Ловрен перешел в ПАОК из «Лиона».

Греческий клуб официально объявил о подписании 35-летнего защитника. Ловрен будет выступать за ПАОК под 6-м номером, соглашение с хорватом рассчитано до июня 2026 года.

В прошлом сезоне Лиги 1 Ловрен, ранее выступавший за «Зенит», сыграл 10 матчей. Его статистику можно найти здесь.

Фото: paokfc.gr

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт ПАОК
logoЛион
logoлига 1 Франция
трансферы
logoПАОК
logoвысшая лига Греция
logoДеян Ловрен
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