«Ман Сити» хочет подписать Симонса в 2025-м – в хавбеке видят замену де Брюйне. Хави интересен «Ливерпулю» и «Баварии»
Хави Симонс интересен «Манчестер Сити».
Как сообщает ESPN со ссылкой на журналиста Bild Кристиана Фалька, «горожане» рассматривают возможность подписания полузащитника «РБ Лейпциг» летом 2025 года. «Манчестер Сити» видит в Симонсе замену Кевину де Брюйне.
Отмечается, что в подписании Симонса также заинтересованы «Ливерпуль» и «Бавария».
«Лейпциг» хочет сохранить нидерландца в команде, выкупив его у «ПСЖ», однако клуб вряд ли сможет позволить себе полноценный трансфер. Сам игрок предпочитает продолжение карьеры в АПЛ.
Подробную статистику 21-летнего полузащитника можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
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