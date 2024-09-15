«Ман Сити» хочет подписать Симонса в 2025-м – в хавбеке видят замену де Брюйне. Хави интересен «Ливерпулю» и «Баварии»

Хави Симонс интересен «Манчестер Сити».

Как сообщает ESPN со ссылкой на журналиста Bild Кристиана Фалька, «горожане» рассматривают возможность подписания полузащитника «РБ Лейпциг» летом 2025 года. «Манчестер Сити » видит в Симонсе замену Кевину де Брюйне .

Отмечается, что в подписании Симонса также заинтересованы «Ливерпуль » и «Бавария ».

«Лейпциг» хочет сохранить нидерландца в команде, выкупив его у «ПСЖ», однако клуб вряд ли сможет позволить себе полноценный трансфер. Сам игрок предпочитает продолжение карьеры в АПЛ.

Подробную статистику 21-летнего полузащитника можно найти здесь .