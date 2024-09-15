Кьеллини вернулся в «Ювентус» и стал директором по институциональным отношениям. Экс-капитан будет представлять клуб в общении с итальянскими и иностранными организациями
Джорджио Кьеллини стал директором по институциональным отношениям в «Ювентусе».
«Джорджио Кьеллини вернулся в «Ювентус», взяв на себя роль менеджера, ответственного за отношения с национальными и международными футбольными организациями.
Кьеллини никогда по-настоящему не покидал «бьянконери» – его сердце, душа и ценности всегда были связаны с клубом, как на поле, так и за его пределами. С 16 сентября он займет должность руководителя по связям с футбольными институциями.
Джорджио будет напрямую подчиняться генеральному директору Маурицио Сканавино, представляя клуб в своей новой роли директора. Его академическое образование дополняет опыт игрока, капитана и легенды «Ювентуса», – говорится на сайте туринского клуба.
Бывший защитник выступал за «Ювентус» с 2005 по 2022 год, завоевав 20 трофеев в составе клуба.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Ювентуса»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости