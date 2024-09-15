Черчесов о Казахстане: «Только Бразилия, Германия, Франция могут ставить задачи. Нам нужно приводить команду в порядок и добиться того, что сделали Исландия, Грузия и Албания» 

Станислав Черчесов рассказал о задаче сборной Казахстана.

«Какую бы задачу передо мной ни ставили, ее все-таки решать мне. И в какой-то степени я сам ее ставлю. Следующая задача — следующий соперник. Все! Больше никаких задач нет. Ничего не поменялось.

Когда мы начинаем говорить об эфемерных чемпионатах мира и Европы, мы даже не знаем группу. О чем можно говорить? Только Бразилия, Германия , Франция могут независимо от групп ставить задачи, а такие команды, как наша, пока должны спокойно день ото дня заниматься непосредственным делом. Чтобы приводить команду в порядок.

Чтобы мы в какой-то степени добились того, что в свое время сделала Исландия , а сейчас — Грузия и Албания . Вот этим надо заниматься», – сказал главный тренер сборной Казахстана.