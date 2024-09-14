ЦСКА нанес 20 ударов по воротам «Зенита» – последний раз им столько бил «Краснодар» в 2020-м. У петербуржцев меньше 10 ударов в половине матчей текущей РПЛ

ЦСКА нанес 20 ударов по воротам «Зенита».

Армейцы уступили в матче 8-го тура Мир РПЛ со счетом 0:1.

В последний раз «Зенит » допускал 20+ ударов по своим воротам в 2020 году против «Краснодара » (25).

В свою очередь, петербуржцы пробили по воротам ЦСКА лишь 9 раз. «Зенит» нанес меньше 10 ударов в половине матчей текущего сезона РПЛ (4 из 8).

За семь сезонов при Сергее Семаке лишь в двух было больше матчей с менее чем 10 ударами по воротам (5 в сезоне-2018/19 и 6 в 2023/24).