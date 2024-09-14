Первая лига. «Сочи» примет «Ротор», «Балтика» сыграет с «Торпедо» в понедельник

В Мелбет Первой лиге пройдут матчи 10-го тура.

В субботу «Сочи » примет «Ротор ».

В понедельник «Урал » сыграет в гостях с тульским «Арсеналом », «Балтика » – с «Торпедо».

Первая лига

10-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги