«Химки» объявили о трансфере Варатынова и аренде Исаенко в «Балтику». Тульский «Арсенал» арендовал Волкова

«Химки» объявил об уходе трех футболистов.

Защитники Олег Исаенко и Захар Волков перешли в «Балтику» и тульский «Арсенал» соответственно на правах аренды до конца сезона-2024/25. В активе Исаенко 34 матча, 2 гола и 6 голевых передач в составе команды. На счету Волкова 55 матчей и 3 гола в составе «Химок».

Защитник Сергей Варатынов покинет «Химки» на постоянной основе и продолжит карьеру в «Балтике». Защитник присоединился к команде летом 2023 года, в активе Варатынова 36 матчей и 2 гола в составе красно-черных.