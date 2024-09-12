«Химки» объявили о трансфере Варатынова и аренде Исаенко в «Балтику». Тульский «Арсенал» арендовал Волкова
«Химки» объявил об уходе трех футболистов.
Защитники Олег Исаенко и Захар Волков перешли в «Балтику» и тульский «Арсенал» соответственно на правах аренды до конца сезона-2024/25. В активе Исаенко 34 матча, 2 гола и 6 голевых передач в составе команды. На счету Волкова 55 матчей и 3 гола в составе «Химок».
Защитник Сергей Варатынов покинет «Химки» на постоянной основе и продолжит карьеру в «Балтике». Защитник присоединился к команде летом 2023 года, в активе Варатынова 36 матчей и 2 гола в составе красно-черных.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Химок»
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