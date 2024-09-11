Агент Николсона: «Шамар останется в «Спартаке», потому что клуб в нем нуждается»

Агент Шамара Николсона рассказал, почему игрок не покинул «Спартак» этим летом.

Прошлый сезон ямайский форвард провел в «Клермоне» на правах аренды. За французский клуб он забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 26 играх Лиги 1.

«У Шамара долгосрочный контракт со «Спартаком ». Вместе с клубом и тренером было принято решение, что в этом сезоне он останется в команде, потому что клуб в нем нуждается», – сказал агент Ненад Потрега.

Соглашение игрока с красно-белыми рассчитано до июня 2026 года. Всего 27-летний нападающий сыграл за московский клуб 43 матча, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .