Зидан считает своим лучшим голом удар с лета «Байеру» в финале ЛЧ в 2002-м: «Самый красивый и важный. Не оригинально, но...»
Зинедин Зидан назвал лучший гол в своей карьере.
«Лучший гол, самый красивый и самый важный – это гол против «Байера» в Лиге чемпионов. Мне не хватало только такого гола. Не оригинально, но...» – сказал экс-футболист «Реала» в беседе с Real Madrid Play.
Полузащитник забил «Байеру» в финале Лиги чемпионов в 2002 году. Его гол принес победу «Мадриду» (2:1).
На вопрос про лучшие стадионы, француз назвал четыре: «Сантьяго Бернабеу», «Энфилд», «Олд Траффорд» и марсельский «Велодром». Зидан отметил, что арена «Реала» – фаворит для него.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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