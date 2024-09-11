Зидан считает своим лучшим голом удар с лета «Байеру» в финале ЛЧ в 2002-м: «Самый красивый и важный. Не оригинально, но...»

Зинедин Зидан назвал лучший гол в своей карьере.

«Лучший гол, самый красивый и самый важный – это гол против «Байера » в Лиге чемпионов. Мне не хватало только такого гола. Не оригинально, но...» – сказал экс-футболист «Реала » в беседе с Real Madrid Play.

Полузащитник забил «Байеру» в финале Лиги чемпионов в 2002 году. Его гол принес победу «Мадриду» (2:1).

На вопрос про лучшие стадионы, француз назвал четыре: «Сантьяго Бернабеу», «Энфилд», «Олд Траффорд » и марсельский «Велодром». Зидан отметил, что арена «Реала» – фаворит для него.