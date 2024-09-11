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Энцо лишили прав и оштрафовали на 3020 фунтов за два нарушения. Его Porsche Cayenne превысил скорость и проехал на красный зимой

Энцо Фернандес лишен права управлять автомобилем.

Сегодня в магистратском суде Лланелли было принято решение наказать полузащитника «Челси» за два нарушения, зафиксированных 27 декабря и 24 января.

В первом случае автомобиль Porsche Cayenne превысил скорость в Суонси, во втором – проехал на красный свет в Лланелли.

Аргентинец был признан виновным в том, что не идентифицировал водителя. Закон требует от владельца машины сообщать, кто был за рулем в определенный момент, если ему поступает соответствующий запрос. При этом то, что транспортным средством управлял именно Энцо, доказано не было.

Фернандес лишен права управлять автомобилем и оштрафован в общей сложности на 3020 фунтов. Дело рассматривалось в отсутствие 23-летнего футболиста.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky News
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происшествия
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