«Барса» рассматривает возвращение Мингесы. У клуба есть право выкупа защитника «Сельты» за 9 млн евро

Оскар Мингеса может вернуться в «Барселону».

Каталонский клуб ищет игрока, который сможет играть на правом фланге обороны – сейчас на этой позиции выступает центральный защитник .

По информации Mundo Deportivo, «блауграна» рассматривает возможность возвращения . 25-летний футболист привлек интерес своего бывшего клуба не только игрой в этом сезоне, но и своей универсальностью: он может сыграть на правом фланге и в центре обороны, а также на позиции вингера.

Испанец бесплатно перешел в «Сельту» в 2022 году. У «Барселоны» есть право обратного выкупа игрока за 9 миллионов евро.