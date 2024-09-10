«Барса» рассматривает возвращение Мингесы. У клуба есть право выкупа защитника «Сельты» за 9 млн евро

Теги Барселона Сельта Ла Лига возможные трансферы Жюль Кунде Оскар Мингеса Футбол

Оскар Мингеса может вернуться в «Барселону».

Каталонский клуб ищет игрока, который сможет играть на правом фланге обороны – сейчас на этой позиции выступает центральный защитник Жюль Кунде.

По информации Mundo Deportivo, «блауграна» рассматривает возможность возвращения Мингесы. 25-летний футболист привлек интерес своего бывшего клуба не только игрой в этом сезоне, но и своей универсальностью: он может сыграть на правом фланге и в центре обороны, а также на позиции вингера.

Испанец бесплатно перешел в «Сельту» в 2022 году. У «Барселоны» есть право обратного выкупа игрока за 9 миллионов евро.

16 комментариев
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Как игрок ротации, который может сыграть на всех позициях в защите, это очень хороший вариант
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Ответ Антон Прокопьев
Всё, что нужно знать о руководстве Барселоны: * Отпустить бесплатно * Выкупить обратно
Ну - это современные реалии и правильные кстати, отдать на развитие прописав сумму выкупа. Не мариновать же на лавке
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стоит посмотрет на него хотя бы в течении сезона, он просто выдал удачное начало сезона, общий уровень врядли вырос у него.
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Ответ & Co1366
Тратить 9 лям на этого привозили? На Флика это не похоже.
Мингеса сейчас и мингеса времён Кумана это Роналдо в псв и Роналдо в интере.
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Ответ Антон Прокопьев
Всё, что нужно знать о руководстве Барселоны: * Отпустить бесплатно * Выкупить обратно
Мингеса был ужасен с кучей ошибок, сейчас он улучшил свою игру и даже внешне изменился плюс играет в основе сборной сейчас. 9 млн по сути копейки за хорошего защитника.
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У него 5 голевых действий в 4 матчах сезона, он читы скачал?)
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Лапорте тоже хочется в Боули
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Ответ Budabuda
Мингеса сейчас и мингеса времён Кумана это Роналдо в псв и Роналдо в интере.
В Сельте он неплох, но в Барсе был отстой. Лучше из Ла Масии поискать.
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Ответ & Co1366
В Сельте он неплох, но в Барсе был отстой. Лучше из Ла Масии поискать.
Мингеса и есть из ла массии
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