Фанаты скандировали Эндрику имя Бобби Чарльтона перед матчем с Эквадором. Форвард «Реала», называвший англичанина кумиром, посмеялся
Бразильские болельщики скандировали имя сэра Бобби Чарльтона в адрес Эндрика.
Таким образом фанаты подбадривали нападающего во время разминки перед матчем с Эквадором, что заставило его рассмеяться.
Сборная Бразилии одолела эквадорцев в рамках отбора на ЧМ-2026 со счетом 1:0.
Ранее 18-летний игрок спровоцировал бурную реакцию, рассказав в интервью, что экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и чемпион мира со сборной Англии в 1966 году был одним из его кумиров детства. С тех пор молодой бразилец получил прозвище «Бобби» в мадридском «Реале».