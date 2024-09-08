Фанаты скандировали Эндрику имя Бобби Чарльтона перед матчем с Эквадором. Форвард «Реала», называвший англичанина кумиром, посмеялся

Бразильские болельщики скандировали имя сэра Бобби Чарльтона в адрес Эндрика.

Таким образом фанаты подбадривали нападающего во время разминки перед матчем с , что заставило его рассмеяться.

одолела эквадорцев в рамках отбора на ЧМ-2026 со счетом 1:0.

Ранее 18-летний игрок спровоцировал бурную реакцию, рассказав в интервью, что экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и чемпион мира со сборной Англии в 1966 году был одним из его кумиров детства. С тех пор молодой бразилец получил прозвище « » в мадридском « ».