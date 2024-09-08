Фанаты скандировали Эндрику имя Бобби Чарльтона перед матчем с Эквадором. Форвард «Реала», называвший англичанина кумиром, посмеялся

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Бобби Чарльтон Ла Лига болельщики Сборная Эквадора по футболу ахахаха Эндрик Футбол

Бразильские болельщики скандировали имя сэра Бобби Чарльтона в адрес Эндрика.

Таким образом фанаты подбадривали нападающего во время разминки перед матчем с Эквадором, что заставило его рассмеяться.

Сборная Бразилии одолела эквадорцев в рамках отбора на ЧМ-2026 со счетом 1:0.

Ранее 18-летний игрок спровоцировал бурную реакцию, рассказав в интервью, что экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и чемпион мира со сборной Англии в 1966 году был одним из его кумиров детства. С тех пор молодой бразилец получил прозвище «Бобби» в мадридском «Реале».

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3 комментария
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Ответ Дядя ТУРА
Ахах малой болтанул ерунду теперь это до конца карьеры будет его преследовать. Троллинг
На такой "троллинг" не обижаются, так что все нормально
+1
0
+1
Ахах малой болтанул ерунду теперь это до конца карьеры будет его преследовать. Троллинг
+2
-2
0
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