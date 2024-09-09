Лещук о хейте: «Стараюсь ничего не читать – пользы нет. Есть те, к кому не стоит прислушиваться – кто может писать из‑за негативных чувств»
Игорь Лещук поделился мнением о том, как относится к негативным комментариям.
– Футболисты высокого уровня всегда находятся в центре внимания и могут сталкиваться с хейтом. Как вы с этим справляетесь?
– Я стараюсь не обращать на это внимание, ничего не читать, потому что от этого нет пользы.
Абстрагируешься от комментариев и перестаешь обращать на них внимание.
Со временем друзья и родственники тоже перестают пересылать тебе какие‑то новости и комментарии.
Просто есть люди, которых нужно слушать – к примеру, тренер, который может объяснить, где ты ошибся, и дать экспертное мнение.
А есть те, к кому не стоит прислушиваться – те, кто может писать что‑то просто из‑за негативных чувств.
– То есть вам все равно на хейт? Вас это ни мотивирует, ни отвлекает?
– Сейчас просто стараюсь абстрагироваться от негатива, и все, – сказал вратарь «Динамо» Игорь Лещук.
Я - вратарь, а вы - #####!
Прямо как ты про США, да, Игорек?))
Можно было б так в заголовке оставить, намекая и на просто книги) никто б не удивился)
А Лещук здесь причем?
Лещук: не читаю комменты
Журналист (печатает): "Лещук сказал: Стараюсь ничего не читать – пользы нет"