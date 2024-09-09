Лещук о хейте: «Стараюсь ничего не читать – пользы нет. Есть те, к кому не стоит прислушиваться – кто может писать из‑за негативных чувств»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Игорь Лещук Матч ТВ Футбол

Игорь Лещук поделился мнением о том, как относится к негативным комментариям.

– Футболисты высокого уровня всегда находятся в центре внимания и могут сталкиваться с хейтом. Как вы с этим справляетесь?

– Я стараюсь не обращать на это внимание, ничего не читать, потому что от этого нет пользы.

Абстрагируешься от комментариев и перестаешь обращать на них внимание.

Со временем друзья и родственники тоже перестают пересылать тебе какие‑то новости и комментарии.

Просто есть люди, которых нужно слушать – к примеру, тренер, который может объяснить, где ты ошибся, и дать экспертное мнение.

А есть те, к кому не стоит прислушиваться – те, кто может писать что‑то просто из‑за негативных чувств.

– То есть вам все равно на хейт? Вас это ни мотивирует, ни отвлекает?

– Сейчас просто стараюсь абстрагироваться от негатива, и все, – сказал вратарь «Динамо» Игорь Лещук.

18 комментариев
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А Лещук футболист высокого уровня?))))
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Дырка не хочет читать , что он дырка🤦
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Я - Лещук, мне все равно,
Я - вратарь, а вы - #####!
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> Есть те, к кому не стоит прислушиваться – кто может писать из‑за негативных чувств

Прямо как ты про США, да, Игорек?))
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«Стараюсь ничего не читать – пользы нет."
Можно было б так в заголовке оставить, намекая и на просто книги) никто б не удивился)
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да там хоть читай, хоть не читай толку от тебя..
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Ответ A1ex47
А Лещук футболист высокого уровня?))))
Ну да. Чуть выше среднестатистического Лёхи со двора.
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"Футболисты высокого уровня"
А Лещук здесь причем?
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38 игр в РПЛ за 10 лет карьеры. Да у него завистников больше чем у Бориса Р. из Санкт-Петербурга.
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Все вы пупсики, добавил он
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Паспортист
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Журналист: читаете комменты?
Лещук: не читаю комменты
Журналист (печатает): "Лещук сказал: Стараюсь ничего не читать – пользы нет"
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Зря, хотя бы трёх мушкетёров-то бы прочёл
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Ответ A1ex47
А Лещук футболист высокого уровня?))))
смотря как сравнить. для чемпионата сан-марино-высокого уровня. для чемпмоната англии- так себе уровень
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Ответ A1ex47
А Лещук футболист высокого уровня?))))
В США побывал - значит высокого.
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