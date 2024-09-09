Лещук о хейте: «Стараюсь ничего не читать – пользы нет. Есть те, к кому не стоит прислушиваться – кто может писать из‑за негативных чувств»

Игорь Лещук поделился мнением о том, как относится к негативным комментариям.

– Футболисты высокого уровня всегда находятся в центре внимания и могут сталкиваться с хейтом. Как вы с этим справляетесь?

– Я стараюсь не обращать на это внимание, ничего не читать, потому что от этого нет пользы.

Абстрагируешься от комментариев и перестаешь обращать на них внимание.

Со временем друзья и родственники тоже перестают пересылать тебе какие‑то новости и комментарии.

Просто есть люди, которых нужно слушать – к примеру, тренер, который может объяснить, где ты ошибся, и дать экспертное мнение.

А есть те, к кому не стоит прислушиваться – те, кто может писать что‑то просто из‑за негативных чувств.

– То есть вам все равно на хейт? Вас это ни мотивирует, ни отвлекает?

– Сейчас просто стараюсь абстрагироваться от негатива, и все, – сказал вратарь « » .