Сергей Пиняев: «Верю, что окажусь в Европе – зачем мы смотрим ЛЧ, большие вывески других чемпионатов? Не хочу в 40 лет сидеть в доме на Рублевке или в квартире в Саратове, думая, что не попробовал»

Теги Локомотив премьер-лига Россия премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Сергей Пиняев Футбол

Сергей Пиняев поделился размышлениями о желании поиграть в Европе.

– Ты много раз говорил и сейчас подтвердил, что хотел бы поиграть в Европе. Можешь подробно рассказать, почему ты это хочешь сделать? Есть популярное мнение: какая Европа, есть наш чемпионат, надо играть здесь, радовать местных болельщиков и делать наш чемпионат сильнее.

– А зачем мы тогда все смотрим Лигу чемпионов и большие вывески других чемпионатов? Зачем мы ездим в Европу, чтобы посмотреть футбол?

Потому что это страсть, это любовь, которая сидит внутри нас, в наших головах. То, ради чего мы там пошли в футбол.

Я пошел в футбол не потому, что я смотрел, как играл, там, любой клуб российской Премьер-лиги. Я смотрел футбол в детстве европейский. И прежде всего на моем телевизоре показывали европейские команды.

То, что окажусь я в Европе, в это я верю. И практически уверен в этом.

– Но ты допускаешь, что этого не случится?

– Ну, все может быть. Но я не хочу просто сидеть в 40 лет у себя, как ты говоришь, в доме на Рублевке или в квартире в Саратове, думая о том, что я не попробовал, не попытался там оказаться.

Лучше я воспользуюсь шансом, который у меня будет, поеду, и у меня не получится, нежели я там буду всю жизнь в шоколаде в России и не воспользуюсь шансом попробовать себя на другом уровне, вот и все, – сказал 19-летний футболист «Локомотива» Сергей Пиняев.

61 комментарий
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Серёга, тогда соберись уже
После того, как от Осинькина ушел - вообще застопорилось развитие

И я бы подумал на Галактионова, но Батраков и др игроки при нем развиваются же, даже тот же Глушенков

Значит дело в самом Серёге, слишком прямолинейным игроком стал(
+46
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+45
Ответ milkmilk
Комментарий скрыт
Предлагаю тебе выключить интернет, зачем мы из бюджета платим на содержание интернета, чтобы читать твой бред? Зачем мы себя мучаем?
+35
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+29
Бывает, что такие игроки теряют в резкости, набирают массу ,и потом теряются где-то в ФНЛ. Этого я ему не желаю, но что-то много слов от него стало, а дела гораздо меньше.
+13
-1
+12
Кто в 19 лет не мечтал покорять вершины)))
+16
-4
+12
Ну по нынешнему уровню игры максимум в Сьон позовут, ну или казахские клубы тоже в еврокубках играют...
несколько лет назад даже Вадуц из Лихтенштейна в группе играл.
Вариантов много даже по текущей форме Сергея 🙂
+18
-7
+11
что плохого в 40 лет сидеть дома на рублевке? )
+12
-3
+9
Ответ OldRedWhite
Вот , пожалуйста : Вероника Яметова: «Не готова менять страну и флаг, чтобы выходить на международные соревнования» Прямо статья на Спортсе !
Разве речь о том, чтобы выступать за другую сборную?
+8
0
+8
Ответ milkmilk
Комментарий скрыт
Уговорил, приступай)
+5
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+5
"на моём телевизоре показывали".
+4
0
+4
Ответ OldRedWhite
Вот , пожалуйста : Вероника Яметова: «Не готова менять страну и флаг, чтобы выходить на международные соревнования» Прямо статья на Спортсе !
Какая связь?
+7
-3
+4
Ответ MVL
Да все игроки теряют в резкости, но это не мешает успешно играть, хотя бы на примере испанских полузащитников.
Теряют все, но некоторые потеряв резкость ничем другим уже взять не могут.
+4
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Единственная новость в интернете, где дом на Рублевке и квартира в Саратове стоят в одном ряду.
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ну все таки дом на Рублевке и квартира в Саратове - это принципиально разные уровни доходов. Мне кажется Саратов Пиняев уже перерос:)
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Ответ frol92
Ну по нынешнему уровню игры максимум в Сьон позовут, ну или казахские клубы тоже в еврокубках играют... несколько лет назад даже Вадуц из Лихтенштейна в группе играл. Вариантов много даже по текущей форме Сергея 🙂
Вадуц играл в группе, но не в ЛЧ.
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Не хочу сидеть в доме на Рублёвке,хочу быть владычецей морскою и чтобы Холланд был у меня на посылках.
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Вот так должен мыслить профи. Значит он стремится, значит уверен в себе. Удачи братиш!!!
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Ответ Fodik
Теряют все, но некоторые потеряв резкость ничем другим уже взять не могут.
А это потому что здесь главное бежать быстро и пинать желательно сильнее -вот и все понимание игры, другому не учат.
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Ответ fussballer
Вадуц играл в группе, но не в ЛЧ.
Вадуц не играл , а выжигал в том сезоне все напалмом !
Правда полностью провалил внутренний чемпионат )))
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Ответ Fodik
Бывает, что такие игроки теряют в резкости, набирают массу ,и потом теряются где-то в ФНЛ. Этого я ему не желаю, но что-то много слов от него стало, а дела гораздо меньше.
Да все игроки теряют в резкости, но это не мешает успешно играть, хотя бы на примере испанских полузащитников.
+2
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Для того, чтобы попробовать играть в топ-клубах, нужно быть к этому готовым, на 100%! Недостаточно просто таланта. Для начала нужно стать лидером Локомотива, играть в основе, а не со скамейки. Добиться стабильных вызовов в сборную, стать и там одним из лидеров. И только потом ехать в европейский топ-клуб. Иначе будешь смотреть европейский футбол не по телевизору, как сейчас, а со скамейки в Европе! Лучше уж по телевизору! )
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Ответ King_X
Серёга, тогда соберись уже После того, как от Осинькина ушел - вообще застопорилось развитие И я бы подумал на Галактионова, но Батраков и др игроки при нем развиваются же, даже тот же Глушенков Значит дело в самом Серёге, слишком прямолинейным игроком стал(
Просто соперники его уже изучили, подстраховывают друг друга. Да и если он выйдет на ударную позицию, то всё равно по воробьям шмальнет, в лучшем случае рядом с воротами.
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Ответ King_X
Серёга, тогда соберись уже После того, как от Осинькина ушел - вообще застопорилось развитие И я бы подумал на Галактионова, но Батраков и др игроки при нем развиваются же, даже тот же Глушенков Значит дело в самом Серёге, слишком прямолинейным игроком стал(
Почему стал? Может и был, просто пока только начинал это не так в глаза бросалось....
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Ответ OldRedWhite
Вадуц не играл , а выжигал в том сезоне все напалмом ! Правда полностью провалил внутренний чемпионат )))
Они вроде кого то 4-2 грохнули на выезде , не помню кого
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Серёжа купается во внимании прессы, умело даёт интервью и информационные поводы, а все хорошие игры остались в прошлом сезоне.
Европой для Дениса Давыдова стал ЦСКА София, а Шапи Сулейманова - Арис Салоники. Тоже подавали надежды и интервью в 19 лет, а сейчас «на другом уровне».
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Ответ MVL
А это потому что здесь главное бежать быстро и пинать желательно сильнее -вот и все понимание игры, другому не учат.
Согласен полностью. Не развивают футбольное мышление.
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Молодец братишка 👍
Поддерживаю.
Пробовать и пытаться надо, а как еще по другому?
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Для этого Сережа, нужно пахать, развивать навыки ,улучшать игру ,иначе и в нашем РПЛ сядешь плотно на скамейку.
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Для начала нужно в своем чемпионате что то показывать, но справедливости ради возраст еще позволяет считаться молодым и перспективным.
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Ответ brig_Mercury
Молодец, только ему чем раньше, тем лучше. А пока у наших футболистов вилка: в Европе столько не предложат, и перспективы туманны. А здесь и зарплата выше и тренер с пониманием....
Какие такие туманные перспективы? Всё очень просто и ясно. Играй как Кварацхелия или Головин и всё у тебя будет хорошо. Перспективы как раз понятны, просто игроков европейского уровня у нас нет.
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Ответ Николай Ульянов
Какие такие туманные перспективы? Всё очень просто и ясно. Играй как Кварацхелия или Головин и всё у тебя будет хорошо. Перспективы как раз понятны, просто игроков европейского уровня у нас нет.
Те же Кержаков и Сычёв тоже пробовали. Есть определённые ментальные проблемы. Тяжело одному в чужой стране без знания языка и иным подходом к тренеровкам. Конечно надо пробовать, но поддержка новой команды и тренера тоже нужны.
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