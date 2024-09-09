Сергей Пиняев: «Верю, что окажусь в Европе – зачем мы смотрим ЛЧ, большие вывески других чемпионатов? Не хочу в 40 лет сидеть в доме на Рублевке или в квартире в Саратове, думая, что не попробовал»
Сергей Пиняев поделился размышлениями о желании поиграть в Европе.
– Ты много раз говорил и сейчас подтвердил, что хотел бы поиграть в Европе. Можешь подробно рассказать, почему ты это хочешь сделать? Есть популярное мнение: какая Европа, есть наш чемпионат, надо играть здесь, радовать местных болельщиков и делать наш чемпионат сильнее.
– А зачем мы тогда все смотрим Лигу чемпионов и большие вывески других чемпионатов? Зачем мы ездим в Европу, чтобы посмотреть футбол?
Потому что это страсть, это любовь, которая сидит внутри нас, в наших головах. То, ради чего мы там пошли в футбол.
Я пошел в футбол не потому, что я смотрел, как играл, там, любой клуб российской Премьер-лиги. Я смотрел футбол в детстве европейский. И прежде всего на моем телевизоре показывали европейские команды.
То, что окажусь я в Европе, в это я верю. И практически уверен в этом.
– Но ты допускаешь, что этого не случится?
– Ну, все может быть. Но я не хочу просто сидеть в 40 лет у себя, как ты говоришь, в доме на Рублевке или в квартире в Саратове, думая о том, что я не попробовал, не попытался там оказаться.
Лучше я воспользуюсь шансом, который у меня будет, поеду, и у меня не получится, нежели я там буду всю жизнь в шоколаде в России и не воспользуюсь шансом попробовать себя на другом уровне, вот и все, – сказал 19-летний футболист «Локомотива» Сергей Пиняев.
После того, как от Осинькина ушел - вообще застопорилось развитие
И я бы подумал на Галактионова, но Батраков и др игроки при нем развиваются же, даже тот же Глушенков
Значит дело в самом Серёге, слишком прямолинейным игроком стал(
несколько лет назад даже Вадуц из Лихтенштейна в группе играл.
Вариантов много даже по текущей форме Сергея 🙂
Правда полностью провалил внутренний чемпионат )))
Европой для Дениса Давыдова стал ЦСКА София, а Шапи Сулейманова - Арис Салоники. Тоже подавали надежды и интервью в 19 лет, а сейчас «на другом уровне».
Поддерживаю.
Пробовать и пытаться надо, а как еще по другому?