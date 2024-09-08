Тренер «Локо» Хапов о Миранчуке в «Сьоне»: «Удивлен, не было достойного предложения, может. Антон – качественный игрок и поможет любой команде. Он все взвесил, думаю»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сьон высшая лига Швейцария Заур Хапов Антон Миранчук Матч ТВ Футбол

Заур Хапов удивлен возможным переходом Антона Миранчука в «Сьон».

– Антон Миранчук до сих пор не нашел команду. Есть информация, что он перейдет в «Сьон». Как оцените?

– Удивлен. Может быть, у него не было достойного предложения. Прочитал в СМИ, что поедет в Швейцарию. Наверное, он все взвесил и его это устраивает. Не могу за него говорить. Это очень качественный игрок, который поможет любой команде.

– Это шаг вперед для него?

– Не могу заглянуть ему в голову. У него есть своя команда, с кем он работает. Они решили, что там будет лучше, будет игровая практика. Может быть, это возможность впоследствии оказаться в более серьезной европейской команде. Думаю, что он все взвесил и проанализировал, – сказал тренер «Локомотива».

Антон Миранчук близок к «Сьону» – так исполнил мечту о Европе. Команда только вернулась после вылета

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1 комментарий
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Игрок ни о чем!
Потому и ненужен никому, т.к через чур распиарен и раздуты требования по контракту - а на деле и на половину не наигрывает.
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