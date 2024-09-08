Антон Миранчук близок к «Сьону» – так исполнил мечту о Европе. Команда только вернулась после вылета

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Антон Миранчук вот-вот станет игроком швейцарского «Сьона». После долгих поисков контракта в статусе свободного агента воспитанник «Локомотива» нашел такой европейский вариант.

По информации инсайдера Ивана Карпова, у Миранчука двухлетний контракт с зарплатой 1,5 млн евро. Причем изначально игроку предлагали 800 тысяч евро: в итоге увеличили сумму почти в два раза.

«Чемпионат» дает другие данные: Антон будет получать в новом клубе 1,2 млн евро в год. Отступные и для Европы, и для России – 5,5 млн евро.

Миранчук до последнего мог продлить контракт с «Локо» – не договорились (из-за агента). Антон очень хотел в Европу

Антон Миранчук был без клуба с начала лета, когда истек контракт с «Локомотивом». Родной клуб хотел продлить заранее, еще в марте 2023-го – рассчитывали на него, не стали вместе с Рифатом Жемалетдиновым продавать в ЦСКА.

Важнее то, что еще связывает Рифата и Антона – агент Вадим Шпинев, он работает с обоими. В летнее окно год назад Шпинев говорил, что у клуба нет бюджета на переподписание Миранчука, и нужно ждать январь-февраль. В клубе ради оптимизации трат установили потолок зарплат – звучали инсайды, что планка в два раза ниже, чем зарплата игрока. Пришлось бы сильно двигаться.

Вспыхнуло в октябре: Шпинев заявил , что Миранчук не продлит контракт с клубом, если генеральный директор Владимир Леонченко останется в клубе.

Агент объяснял: «У меня с ним никаких отношений. Ни напряженных, ни дружеских. Никаких. Есть «Локомотив», который был, есть и будет. Генеральный директор – такой же менеджер, как... Начальник отдела кадров, селекционер. Только в определенном статусе. Гендиректоров было очень много и будет очень много. А футбольный клуб есть и остается. Очень важно, чтобы этот направляющий вектор, руководитель был достойным, профессиональным и порядочным. Все. Все это очень важно.

– Кто раньше уйдет: генеральный директор или Миранчук с Жемалетдиновым?

– Думаю, что первый вариант».

Зимой 2024-го пошли слухи об интересе из Европы – клубы с января могли вести с Антоном переговоры. В январе говорили о «Бешикташе», Шпинев запросил зарплату 3 млн евро в год (в «Локо» платили 2,4 млн). Через пару недель появилась информация об интересе «Трабзонспора», но они сразу зашли с просьбы снизить запросы. Переговоры ни к чему не привели.

Российские предложения не рассматривали: только европейские. К концу сезона звучало, что есть варианты из Италии, Франции и Турции. По информации Metaratings, одним из заинтересованных клубов был «Нант».

В мае «Локомотив» снова попытался продлить Миранчука – безуспешно. После последнего матча с «Балтикой» Шпинев объявил об уходе Антона: «Было сделано предложение перед игрой, состоялась встреча с руководством: генеральным и спортивным директором. Услышали возможности клуба, донесли до футболистов. При всем уважении к клубу, но ситуация такова».

Инсайдер Карпов писал , что «Локомотив» предложил Миранчуку зарплату 10 млн рублей в месяц с учетом бонусов – в два раза меньше, чем была. Агента не устроило и увеличенное предложение в 15 млн. Клуб был готов ради сохранения Антона превысить потолок зарплат – не сработало. Игрок хотел 2 млн евро и контракт 2+1, «Локо» давал 1,6 млн и два года.

На полузащитника претендовал «Зенит», но российские варианты по-прежнему не рассматривали – Антон хотел в Европу, чтобы быть поближе к брату, еще не уехавшему в «Атланту». По этой же причине отвергли клубы из Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ.

1 июля «Локомотив» объявил об уходе Антона Миранчука. Новый клуб нашелся только сейчас – через два с лишним месяца формальной свободы и через девять месяцев после того, как появилась возможность вести переговоры.

Куда поехал Миранчук? Главное, что нужно знать о «Сьоне»

Ключевое – чтобы сориентироваться, где теперь Антон.

● «Сьон» – один из самых титулованных клубов Швейцарии . Со значительным разбросом в титулах: за 115-летнюю историю взял лишь два чемпионства, но 13 Кубков страны. Правда, основные достижения из прошлого века: в современной истории взяли только четыре Кубка Швейцарии. Раньше сверкали ярче: в 1997-м у «Сьона» был единственный в истории «Золотой дубль», а перед этим три сезона подряд побеждали в Кубке.

● «Сьон» вылетал в сезоне-2022/23 и только вернулся. Поднялись обратно в элиту после первого за 17 лет вылета сразу, в новом сезоне уже успели, например, сыграть вничью с местным грандом – «Базелем» (1:1). Пока идут в середине таблицы – на седьмом месте из 12. В швейцарской лиге после основного этапа деление на две шестерки, чтобы бороться за соотвествующие места в концовке.

● «Сьон» чуть не обанкротился в конце 1990-х, а потом все-таки потерял лицензию . Поначалу спас камерунский бизнесмен Жильбер Каджи, но ненадолго. После его ухода в 2001-м клуб не прошел лицензирование и спустился в низшие лиги. Через несколько лет снова оказались в элите и сразу взяли еще один Кубок Швейцарии. Лихорадило и дальше: получали бан на трансферы, выходили в еврокубки и боролись за выживание.

● Тренирует «Сьон» местная легенда Дидье Толо . Француз в два захода за «Сьон» играл, а сейчас у него уже четвертый отрезок тренерской работы с командой. Он заканчивал тут карьеру, почти сразу стал тренером, а самый успешный отрезок провел с 2014-го по 2016-й: тогда выиграл Кубок Швейцарии-2014/15 и довел команду до 1/8 финала Лиги Европы-2015/16. Кубок-2008/09 приносил тоже он.

● Две главные ассоциации со «Сьоном» в России: переигровка «Спартака» и выступление Антона Митрюшкина . Игру против «Спартака» в 1997-м проводили заново из-за неправильного размера ворот , вратарь был в команде с 2016-го по 2020-й.

Митрюшкин – не единственный российский игрок в истории клуба. На стыке веков туда заглядывал нападающий Александр Маслов: за год провел 16 матчей и забил четыре гола.

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Антону Миранчуку через месяц будет 29 лет. Очевидно, он воспользовался одним из последних шансов попробовать европейскую лигу.

Как считаете, середняк Швейцарии – насколько перспективно, чтобы засветиться и поехать выше?

Тотальное разочарование после ярчайшего старта – впечатления от Антона Миранчука в «Локо»

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press, Andy Mueller/Freshfocus/Globallook Press/Global Look Press ; a href=»http://www.ria.ru/»>РИА Новости/Евгений Одиноков, Михаил Голенков; fcsion.ch/fr