Мантуан о 4:3 с «Кайратом»: «Зениту» непозволительно так играть в обороне – пропускать три. В атаке действовали здорово – комбинировали, создавали моменты»

Теги Зенит премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) высшая лига Казахстан Кайрат Sports – Казахстан Густаво Мантуан Футбол

Густаво Мантуан раскритиковал игру «Зенита» в обороне в матче с «Кайратом» (4:3).

Густаво, сегодня мы увидели насыщенный яркий матч. Поздравляем с победой! Поделитесь первыми впечатлениями.

– Действительно, это была очень хорошая игра, мне кажется, мы смогли выполнить все, что от нас требовал Сергей Богданович. Безусловно, мы не можем позволять себе так играть в обороне – пропускать три гола. 

Это те ошибки, которые мы должны разобрать и внести коррективы, чтобы не допускать подобного впредь. При этом, в атаке мы сегодня действовали здорово – комбинировали, создавали хорошие моменты, которые смогли реализовать. Поэтому и смогли добиться положительного результата.

Показалось, что именно у вас сегодня было довольно много пространства. Комфортно ли вам играть на этой позиции?

– Это моя любимая позиция, мне нравится на ней играть – и в Бразилии у меня был опыт, и в «Зените» много проявлял себя на ней. Я чувствую себя на ней комфортно, сегодня мне игралось хорошо. Мне кажется, что это хорошая дополнительная опция для Сергея Семака в том, как задействовать меня. Я доволен, буду продолжать.

В первом тайме – 1:0 в пользу «Зенита», во втором – шесть голов в обе стороны. Какая половина матча вам понравилась больше?

– Могу сказать, что игра разделилась на две половины. Во второй мы острее и результативнее действовали в атаке, это видно и по счету, нам удалось забить три мяча. С другой стороны, в первом тайме мы надежнее играли в обороне, потому что не пропустили ни одного. Это все, что я могу сказать: две разные половины, в первой показали больше качества в обороне, во второй – в атаке, – сказал полузащитник «Зенита».

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4 комментария
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мантуан один из лучших в игре был лусиано просто выше уровня рфпл
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Ну, вратари в паре моментов откровенно не спасли.

Не знаю, спас бы Латышонок, но Керж с Адамовым явно избалованы тем, что за них всегда оборону держит вся команда.

А тут этой надёжной защиты не было - была экспериментальная. Одно наложилось на другое = три пробоины.
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