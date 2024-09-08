Мантуан о 4:3 с «Кайратом»: «Зениту» непозволительно так играть в обороне – пропускать три. В атаке действовали здорово – комбинировали, создавали моменты»

Густаво Мантуан раскритиковал игру «Зенита» в обороне в матче с «Кайратом» (4:3).

– , сегодня мы увидели насыщенный яркий матч. Поздравляем с победой! Поделитесь первыми впечатлениями.

– Действительно, это была очень хорошая игра, мне кажется, мы смогли выполнить все, что от нас требовал Сергей Богданович. Безусловно, мы не можем позволять себе так играть в обороне – пропускать три гола.

Это те ошибки, которые мы должны разобрать и внести коррективы, чтобы не допускать подобного впредь. При этом, в атаке мы сегодня действовали здорово – комбинировали, создавали хорошие моменты, которые смогли реализовать. Поэтому и смогли добиться положительного результата.

– Показалось, что именно у вас сегодня было довольно много пространства. Комфортно ли вам играть на этой позиции?

– Это моя любимая позиция, мне нравится на ней играть – и в Бразилии у меня был опыт, и в «Зените» много проявлял себя на ней. Я чувствую себя на ней комфортно, сегодня мне игралось хорошо. Мне кажется, что это хорошая дополнительная опция для Сергея Семака в том, как задействовать меня. Я доволен, буду продолжать.

– В первом тайме – 1:0 в пользу «Зенита», во втором – шесть голов в обе стороны. Какая половина матча вам понравилась больше?

– Могу сказать, что игра разделилась на две половины. Во второй мы острее и результативнее действовали в атаке, это видно и по счету, нам удалось забить три мяча. С другой стороны, в первом тайме мы надежнее играли в обороне, потому что не пропустили ни одного. Это все, что я могу сказать: две разные половины, в первой показали больше качества в обороне, во второй – в атаке, – сказал полузащитник « ».