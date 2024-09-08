Куман доволен дебютом Зиркзе в старте Нидерландов: «Открыл счет, а это всегда очень важно. Принимал активное участие в игре, был опасен на поле» 

Роналд Куман оценил игру Джошуа Зиркзе против Боснии и Герцеговины (5:2).

В матче наций форвард «Манчестер Юнайтед» впервые вышел в стартовом составе сборной Нидерландов и забил первый гол за «оранжевых». Также на счету нападающего голевая передача в этой игре.

«Он открыл счет, а это всегда очень важно, забил затылком.

Он принимал активное участие в игре, был опасен на поле, так что я очень доволен», – сказал главный тренер сборной .