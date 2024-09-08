Куман доволен дебютом Зиркзе в старте Нидерландов: «Открыл счет, а это всегда очень важно. Принимал активное участие в игре, был опасен на поле»
Роналд Куман оценил игру Джошуа Зиркзе против Боснии и Герцеговины (5:2).
В матче Лиги наций форвард «Манчестер Юнайтед» впервые вышел в стартовом составе сборной Нидерландов и забил первый гол за «оранжевых». Также на счету нападающего голевая передача в этой игре.
«Он открыл счет, а это всегда очень важно, забил затылком.
Он принимал активное участие в игре, был опасен на поле, так что я очень доволен», – сказал главный тренер сборной Нидерландов.
Но ты там отругай оборону, первый гол это просто катастрофа, двойной провал, опорки нет, центральные пропустили и пас, и упустили игрока (особенно к Вирджилу вопрос).
Ну а второй гол это возвращение в грустное дело в сборной маэстро Матейса. Дали ему поиграть в основе, теперь небось обратно на скамейку уберут.