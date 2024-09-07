Гравенберх о Слоте: «Он придает мне уверенности, выпуская в старте. Он хороший тренер, знает, чего хочет. Когда есть ясность – это всегда приятно»

Райан Гравенберх рассказал об уверенности, которую ему дает Арне Слот.

«Чувствую себя прекрасно, если честно. В клубе все идет хорошо, я просто делаю свою работу, и пока все складывается удачно. Слот ставит меня в основной состав – это придает уверенности.

Будучи игроком, ты, естественно, хочешь получать игровое время. Для меня быть уверенным – часть успеха. Я чувствую себя комфортнее, и с каждой минутой, проведенной на поле, мне становится все лучше.

Он хороший тренер, который знает, чего хочет. У него есть четкий план, и пока мы хорошо его выполняем. Когда есть ясность с самого начала – это всегда приятно», – сказал полузащитник « ».