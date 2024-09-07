Гравенберх о Слоте: «Он придает мне уверенности, выпуская в старте. Он хороший тренер, знает, чего хочет. Когда есть ясность – это всегда приятно»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Арне Слот Райан Гравенберх Футбол

Райан Гравенберх рассказал об уверенности, которую ему дает Арне Слот.

«Чувствую себя прекрасно, если честно. В клубе все идет хорошо, я просто делаю свою работу, и пока все складывается удачно. Слот ставит меня в основной состав – это придает уверенности.

Будучи игроком, ты, естественно, хочешь получать игровое время. Для меня быть уверенным – часть успеха. Я чувствую себя комфортнее, и с каждой минутой, проведенной на поле, мне становится все лучше.

Он хороший тренер, который знает, чего хочет. У него есть четкий план, и пока мы хорошо его выполняем. Когда есть ясность с самого начала – это всегда приятно», – сказал полузащитник «Ливерпуля».

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10 комментариев
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Ну все логично, если тренер ставит в состав, то он хороший, если не ставит, то физрук
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Гравенберх в этом сезоне играет очень хорошо. Он продвигает мяч вперед на скорости дриблинге и при этом раздает неплохо
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Раян конечно хорошо себя показывает но видно что опыта маловато , уж слишком он грубо отбирает мяч )), опытные опорники отбирают на опыте и технике а Раян просто как бульдозер врезается в противника !!!)))))))
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Райан хорош и круто прогрессирует, но есть ощущение, что еще один человек нужен в опорную зону
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С одной стороны гробовщик здорово прибавил и отлично смотрится, а с другой стороны и ставить некого, так как усиления/покупок не было
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Ответ qvykwxkh28
Раян конечно хорошо себя показывает но видно что опыта маловато , уж слишком он грубо отбирает мяч )), опытные опорники отбирают на опыте и технике а Раян просто как бульдозер врезается в противника !!!)))))))
Вспомни пожалуйста Фабиньо
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Ответ Liver0910
Ну все логично, если тренер ставит в состав, то он хороший, если не ставит, то физрук
Вспомнил сульшара сразу со слов физрук
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Ответ Артур Артур
С одной стороны гробовщик здорово прибавил и отлично смотрится, а с другой стороны и ставить некого, так как усиления/покупок не было
Будут.
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Ответ Артур Артур
С одной стороны гробовщик здорово прибавил и отлично смотрится, а с другой стороны и ставить некого, так как усиления/покупок не было
Будут это только начало
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Ответ Артур Артур
С одной стороны гробовщик здорово прибавил и отлично смотрится, а с другой стороны и ставить некого, так как усиления/покупок не было
Гробовщик 😂😁
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