Гурцкая о Глебове и «Спартаке»: «Удивлюсь, если трансфер случится – «Ростов» сразу завалит сезон без ключевого игрока. Место в таблице им важнее рынка «купи-продай», может»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы Данил Глебов Арташес Арутюнянц Тимур Гурцкая Это футбол, брат! Олег Малышев Футбол

Тимур Гурцкая оценил шансы на переход Данила Глебова в «Спартак».

Малышев публично заявил о возможности трансфера Глебова в «Спартак»: «Глебов – очень хороший футболист, но на данный момент никаких предложений мы не делали».

– Он, как обычно, недоговаривает. Он считает, что если он лично Арташесу не позвонил, то предложения не было. Но если его помощник общался со спортивным директором «Ростова» и они обговаривали цену…

Самой бумаги, может быть, от «Спартака» в офис «Ростова» не приходило, но то, что много разговоров было…

– Какой твой прогноз по будущему этого трансфера?

– Я удивлюсь, если это случится. Потому что «Ростов» останется без ключевого игрока – и сразу завалит сезон.

– А если «Ростов» получит за эту сделку от 10 миллионов?

– Отличная сделка в финансовом плане, но дальше что с этими деньгами делать? Надо же взять какого-то игрока.

– Зимой купить кого-нибудь нового.

– А до зимы как дожить?

– Саравия будет играть.

– Ну, не знаю. Нахождение «Ростова» в десятке, а то и в восьмерке, дает им хороший доход от области, которая их финансирует. И, может быть, место в таблице им важнее рынка «купи-продай». Не забывайте, у «Ростова» очень амбициозный тренер. Если Карпин будет идти в зоне вылета, ему будет это приятно, что ли? – сказал футбольный агент в эфире «Это футбол, брат!»

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4 комментария
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Ростову важнее место в таблице? Какой бред от агента Петковича.
Ростов будет в диапазоне 7-9 мест. Выше не прыгнет в любом случае - с Глебовым или без него. Зенит, Краснодар и 4 московских клуба будут выше. Так какая разница, какое место займет Ростов, 7 или 9? Никакой. А продать Глебова, пока за него дают такие деньги - это важно для экономики Ростова (клуба). Они за эти деньги купят пару интересных легионеров.
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"Может..." А может и нет, раскроет других, чьё место он занимал в основе или на позиции, незаменимых не бывает ....
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как говорил Широков, "пусть дома сидит", на позицию опорного нужен иностранец, на голову выше имеющихся, своего лимитного мусора в составе хватает.
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Ответ Evgeny Valyaev
Ростову важнее место в таблице? Какой бред от агента Петковича. Ростов будет в диапазоне 7-9 мест. Выше не прыгнет в любом случае - с Глебовым или без него. Зенит, Краснодар и 4 московских клуба будут выше. Так какая разница, какое место займет Ростов, 7 или 9? Никакой. А продать Глебова, пока за него дают такие деньги - это важно для экономики Ростова (клуба). Они за эти деньги купят пару интересных легионеров.
Ну если реально дадут 10-11 тогда нормально. Это оправдано наверное. Но если меньше, условные 8млн. Как на Трансфермаркет, то фиг знает. Маловат то, не факт, что купят нормального игрока на эту позицию. Для футбола Карпина важен хороший опорник с пасом, иначе результат может сильно про сесть.
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