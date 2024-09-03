Гурцкая о Глебове и «Спартаке»: «Удивлюсь, если трансфер случится – «Ростов» сразу завалит сезон без ключевого игрока. Место в таблице им важнее рынка «купи-продай», может»

Тимур Гурцкая оценил шансы на переход Данила Глебова в «Спартак».

– публично заявил о возможности трансфера Глебова в « »: « – очень хороший футболист, но на данный момент никаких предложений мы не делали».

– Он, как обычно, недоговаривает. Он считает, что если он лично не позвонил, то предложения не было. Но если его помощник общался со спортивным директором « » и они обговаривали цену…

Самой бумаги, может быть, от « » в офис « » не приходило, но то, что много разговоров было…

– Какой твой прогноз по будущему этого трансфера?

– Я удивлюсь, если это случится. Потому что «Ростов» останется без ключевого игрока – и сразу завалит сезон.

– А если «Ростов» получит за эту сделку от 10 миллионов?

– Отличная сделка в финансовом плане, но дальше что с этими деньгами делать? Надо же взять какого-то игрока.

– Зимой купить кого-нибудь нового.

– А до зимы как дожить?

– Саравия будет играть.

– Ну, не знаю. Нахождение «Ростова» в десятке, а то и в восьмерке, дает им хороший доход от области, которая их финансирует. И, может быть, место в таблице им важнее рынка «купи-продай». Не забывайте, у «Ростова» очень амбициозный тренер. Если Карпин будет идти в зоне вылета, ему будет это приятно, что ли? – сказал футбольный агент в эфире «Это футбол, брат!»