Гурцкая о Глебове и «Спартаке»: «Удивлюсь, если трансфер случится – «Ростов» сразу завалит сезон без ключевого игрока. Место в таблице им важнее рынка «купи-продай», может»
Тимур Гурцкая оценил шансы на переход Данила Глебова в «Спартак».
– Малышев публично заявил о возможности трансфера Глебова в «Спартак»: «Глебов – очень хороший футболист, но на данный момент никаких предложений мы не делали».
– Он, как обычно, недоговаривает. Он считает, что если он лично Арташесу не позвонил, то предложения не было. Но если его помощник общался со спортивным директором «Ростова» и они обговаривали цену…
Самой бумаги, может быть, от «Спартака» в офис «Ростова» не приходило, но то, что много разговоров было…
– Какой твой прогноз по будущему этого трансфера?
– Я удивлюсь, если это случится. Потому что «Ростов» останется без ключевого игрока – и сразу завалит сезон.
– А если «Ростов» получит за эту сделку от 10 миллионов?
– Отличная сделка в финансовом плане, но дальше что с этими деньгами делать? Надо же взять какого-то игрока.
– Зимой купить кого-нибудь нового.
– А до зимы как дожить?
– Саравия будет играть.
– Ну, не знаю. Нахождение «Ростова» в десятке, а то и в восьмерке, дает им хороший доход от области, которая их финансирует. И, может быть, место в таблице им важнее рынка «купи-продай». Не забывайте, у «Ростова» очень амбициозный тренер. Если Карпин будет идти в зоне вылета, ему будет это приятно, что ли? – сказал футбольный агент в эфире «Это футбол, брат!»
Ростов будет в диапазоне 7-9 мест. Выше не прыгнет в любом случае - с Глебовым или без него. Зенит, Краснодар и 4 московских клуба будут выше. Так какая разница, какое место займет Ростов, 7 или 9? Никакой. А продать Глебова, пока за него дают такие деньги - это важно для экономики Ростова (клуба). Они за эти деньги купят пару интересных легионеров.