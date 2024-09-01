Президент «Ростова» о Глебове: «Предложений от «Спартака» не получали. После сборной он вернется в Ростов»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы Матч ТВ Данил Глебов Арташес Арутюнянц Футбол

Президент «Ростова» заявил, что «Спартак» не делал предложений по Данилу Глебову.

Ранее гендиректор «Спартака» Олег Малышев подтвердил интерес клуба к 24-летнему полузащитнику, однако заявил, что красно-белые не делали официального предложения.

Глебов вернется в Ростов после сборной?

– Предложений от «Спартака» не получали – поэтому он вернется в Ростов, – сказал Арташес Арутюнянц.

Сборная России проведет два товарищеских матча на выезде во вьетнамском Ханое 5 и 7 сентября против Вьетнама и Таиланда.

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9 комментариев
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И хорошо что вернется! Кэп💪🏻
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И не нужно делать никаких предложений, пусть Глебов едет в Ростов
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А какие ещё есть варианты, если даже предложения по продаже не поступало?
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вот и хорошо, нужен игрок высокого уровня как Барриос на эту позицию
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ЦСКА лучше бы интересовался, опорник с техникой. Не топ конечно, но с характером! А не Саша Зделар. Отдать пас нормально не может
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Ну не хотелось бы, он не многим лучше того же Умярова, но плюсы есть, удар это точно то, чего не хватает при атаке вторым темпом. Хотя если честно я бы хотел игрока типа Фернандо, дирежера атак, пусть и с ошибками в обороне, сейчас на 30м пас отдать нормально никто не может и Глебов то же.
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Ответ Иван Булкин
ЦСКА лучше бы интересовался, опорник с техникой. Не топ конечно, но с характером! А не Саша Зделар. Отдать пас нормально не может
У ЦСКА есть столько денег, сколько попросит Ростов?
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Ответ Алексей Спартаковский
вот и хорошо, нужен игрок высокого уровня как Барриос на эту позицию
бариос дно,в рфпл,в разрушении выделяется, впереди ноль, его даже в сборной давно на скамейку посадили, надо и разрушителя и созидателя, это вообще основная позиция в футболе, если закроют эту позицию, реальным топом,за 20-30 млн,то спартак чемпион, вообще не напрягаясь...
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