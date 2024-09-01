Президент «Ростова» о Глебове: «Предложений от «Спартака» не получали. После сборной он вернется в Ростов»

Президент «Ростова» заявил, что «Спартак» не делал предложений по Данилу Глебову.

Ранее гендиректор «Спартака» Олег Малышев подтвердил интерес клуба к 24-летнему полузащитнику, однако заявил, что красно-белые не делали официального предложения.

– вернется в Ростов после сборной?

– Предложений от « » не получали – поэтому он вернется в , – сказал .

Сборная России проведет два товарищеских матча на выезде во вьетнамском Ханое 5 и 7 сентября против Вьетнама и Таиланда.