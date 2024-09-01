Президент «Ростова» о Глебове: «Предложений от «Спартака» не получали. После сборной он вернется в Ростов»
Президент «Ростова» заявил, что «Спартак» не делал предложений по Данилу Глебову.
Ранее гендиректор «Спартака» Олег Малышев подтвердил интерес клуба к 24-летнему полузащитнику, однако заявил, что красно-белые не делали официального предложения.
– Глебов вернется в Ростов после сборной?
– Предложений от «Спартака» не получали – поэтому он вернется в Ростов, – сказал Арташес Арутюнянц.
Сборная России проведет два товарищеских матча на выезде во вьетнамском Ханое 5 и 7 сентября против Вьетнама и Таиланда.