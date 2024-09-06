Форвард «Интера» Тареми об Иране: «Почему я человек без чести? Это другие сделали что-то со страной, а оскорбляют нас. Мы не можем ничего изменить, мы не виноваты»
Мехди Тареми раскритиковал общественно-политическое устройство Ирана.
32-летний футболист забил победный гол в матче 1-го тура квалификации ЧМ-2026 Иран – Кыргызстан (1:0). В трех играх за «Интер» у него 1 результативный пас.
Во время матча сборной фанаты на фарси называли Тареми «человеком без чести», используя слово «бишараф».
«Мне сказали, чтобы я ничего не говорил, но «бишараф» – это грубое слово. Мы не можем так называть друг друга. Это другие люди сделали что-то со страной.
Почему мы бишарафы, это наша ответственность? Мы несем ответственность за то, что происходит со страной, поэтому мы бишарафы? Перестаньте это говорить, мы не бишарафы. Ради Бога, это грубое слово. Я не должен называть вас так, и вы не должны называть нас так.
Я знаю, что экономическая ситуация в стране сложная для всех. У нас также есть претензии к тем реалиям, которые существуют.
Ситуация должна стать лучше. Господин Амир (Амир Галенои – тренер сборной Ирана – Спортс) тысячу раз говорил, что ситуация должна исправиться, я говорил это, мы все говорили. Мы знаем это.
На простых людей оказывается давление, и естественно, что они куда-то выплескивают все это. Но не на этом уровне!
У нас тоже есть семья. Мы такие же, как вы. Мы все любим нашу страну. Мы все хотим, чтобы эта страна добилась успеха во всех сферах.
Такое происходит со страной, и нам приходится терпеть оскорбления, другим спортсменам тоже приходится терпеть оскорбления... Ради Бога, это не наша вина!
Ни я, ни люди в 1000 раз важнее меня не можем ничего изменить. Ни знаменитости, ни спортсмены, ни актеры, даже не знаю кто еще: мы не виноваты. Все в руках других людей», – сказал форвард «Интера» Тареми.
Ну что же, Иран вполне себе демократическая страна.
Это сосед заставлет Зеленского опутывать границу колючей проволокой, чтобы от его власти не сбегали люди? Это сосед заставляет тцкашников отлавливать людей на улицах украинских городов как бродячих собак?
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Знакомая методичка!
"Преподаватель Гарвардского университета университета Кэрол Хувен подверглась критике после выступления в прямом эфире телеканала Fox, в котором она пожаловалась, что в последнее время студенты ставят идеологию превыше науки и настаивают, что женщин, ожидающих ребенка, нужно называть «беременными людьми» — это проявление инклюзии.
Через два дня после выступления, пришедшегося на 28 июля, директор департамента разнообразия и инклюзивности Гарварда Лора Симоне Льюис написала в Twitter: «Меня привели в ужас и напугали трансфобные и болезненные комментарии, сделанные представительницей нашего департамента в эфире передачи «Fox and Friends».
Она объяснила позицию департамента. «Давайте внесем ясность: если вы уважаете разнообразие гендерных идентичностей и стараетесь использовать правильные местоимения, то вы должны знать, что люди разных гендеров/полов могут быть беременными, включая трансгендерных мужчин, интерсексуальных людей и гендерно неконформных. Студенту-медику это не так уж трудно понять».
Правильно - "многие молодые бишарафы..."