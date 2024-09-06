Форвард «Интера» Тареми об Иране: «Почему я человек без чести? Это другие сделали что-то со страной, а оскорбляют нас. Мы не можем ничего изменить, мы не виноваты»

Теги Интер серия А Италия Сборная Ирана по футболу Амир Галенои Политика Мехди Тареми Футбол

Мехди Тареми раскритиковал общественно-политическое устройство Ирана.

32-летний футболист забил победный гол в матче 1-го тура квалификации ЧМ-2026 Иран – Кыргызстан (1:0). В трех играх за «Интер» у него 1 результативный пас.

Во время матча сборной фанаты на фарси называли Тареми «человеком без чести», используя слово «бишараф».

«Мне сказали, чтобы я ничего не говорил, но «бишараф» – это грубое слово. Мы не можем так называть друг друга. Это другие люди сделали что-то со страной.

Почему мы бишарафы, это наша ответственность? Мы несем ответственность за то, что происходит со страной, поэтому мы бишарафы? Перестаньте это говорить, мы не бишарафы. Ради Бога, это грубое слово. Я не должен называть вас так, и вы не должны называть нас так.

Я знаю, что экономическая ситуация в стране сложная для всех. У нас также есть претензии к тем реалиям, которые существуют.

Ситуация должна стать лучше. Господин Амир (Амир Галенои – тренер сборной Ирана – Спортс) тысячу раз говорил, что ситуация должна исправиться, я говорил это, мы все говорили. Мы знаем это.

На простых людей оказывается давление, и естественно, что они куда-то выплескивают все это. Но не на этом уровне!

У нас тоже есть семья. Мы такие же, как вы. Мы все любим нашу страну. Мы все хотим, чтобы эта страна добилась успеха во всех сферах.

Такое происходит со страной, и нам приходится терпеть оскорбления, другим спортсменам тоже приходится терпеть оскорбления... Ради Бога, это не наша вина!

Ни я, ни люди в 1000 раз важнее меня не можем ничего изменить. Ни знаменитости, ни спортсмены, ни актеры, даже не знаю кто еще: мы не виноваты. Все в руках других людей», – сказал форвард «Интера» Тареми.

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67 комментариев
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Для тех кто не понимает о чём речь. Многие молодые иранцы хотят жить свободно, они хорошо относятся к Западу и Израилю, хотят жить как светские и свободные люди, а не как религиозные мракобесы. Любят свободный секс, рок-музыку, западные фильмы и в целом производят впечатление очень даже умных ребят. Встречал их в Риге и Ирландии, произвели крутое впечатление. Но их за такие стремления, в Иране расстреливают и сажают. Делают всё подпольно.
+128
-36
+92
То есть он критикует власть, требует реформ можно сказать - но при этом играет за сборную. И ему дают играть.
Ну что же, Иран вполне себе демократическая страна.
+54
-16
+38
Ничего не понятно, но очень интересно
+26
-6
+20
Ответ Omar Sivori
"Любят свободный секс, рок музыку" - вот это я понимаю прогресс, верх эволюции человека)
Прогресс в том, чтобы давать свободу личности и давать ей развиваться без навязывания догм, противоречащих развитию. Или по-твоему, выстрел в голову за не надетый хиджаб от полисмена — благо?
+24
-5
+19
Ответ Cristiano Ronaldo
Для тех кто не понимает о чём речь. Многие молодые иранцы хотят жить свободно, они хорошо относятся к Западу и Израилю, хотят жить как светские и свободные люди, а не как религиозные мракобесы. Любят свободный секс, рок-музыку, западные фильмы и в целом производят впечатление очень даже умных ребят. Встречал их в Риге и Ирландии, произвели крутое впечатление. Но их за такие стремления, в Иране расстреливают и сажают. Делают всё подпольно.
Кстати, золотая молодежь Ирана живет в основном так, как ты и описал.
+13
-2
+11
Ответ итц а мен
Комментарий удален модератором
За это уже значит нужно убивать, я правильно понял?
+14
-3
+11
Ответ Cristiano Ronaldo
Для тех кто не понимает о чём речь. Многие молодые иранцы хотят жить свободно, они хорошо относятся к Западу и Израилю, хотят жить как светские и свободные люди, а не как религиозные мракобесы. Любят свободный секс, рок-музыку, западные фильмы и в целом производят впечатление очень даже умных ребят. Встречал их в Риге и Ирландии, произвели крутое впечатление. Но их за такие стремления, в Иране расстреливают и сажают. Делают всё подпольно.
В Ливии тоже хотели жить "свободно" итог все знают, но дураки учатся только на своих ошибках.
+68
-59
+9
Ответ Cristiano Ronaldo
Для тех кто не понимает о чём речь. Многие молодые иранцы хотят жить свободно, они хорошо относятся к Западу и Израилю, хотят жить как светские и свободные люди, а не как религиозные мракобесы. Любят свободный секс, рок-музыку, западные фильмы и в целом производят впечатление очень даже умных ребят. Встречал их в Риге и Ирландии, произвели крутое впечатление. Но их за такие стремления, в Иране расстреливают и сажают. Делают всё подпольно.
"Любят свободный секс, рок музыку" - вот это я понимаю прогресс, верх эволюции человека)
+26
-19
+7
Много политики стало на портале. Только за сегодня 6-я новость, так или иначе, затрагивающая политические темы.
+12
-6
+6
Ответ Cristiano Ronaldo
Когда каждый живёт как хочет, не нарушая при этом законов. Одевается как посчитает нужным, спит с кем желает, реализовываться без давления от государства и общества. Как в Европе и США!
Без давления государства, как в Европе, ну да, ну да.. Живой пример Дурова подтверждают Ваши слова. Про "спать с кем желает" это обязательный критерий свободы? Знал человека, который тоже хотел больше свободы (родители ему мешали), в 29 умер от алкоголизма.
+14
-8
+6
Ответ Carlton Palmer
То есть он критикует власть, требует реформ можно сказать - но при этом играет за сборную. И ему дают играть. Ну что же, Иран вполне себе демократическая страна.
Ну, это в случае, если он на следующую игру выйдет )
+6
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+4
Ответ Dizzod
Украина сама на себя напала? Кто ж знал что рядом такой сосед.
Когда в мае 2014 в Одессе массово сжигали несогласных с переворотом - это тоже сосед был виноват?

Это сосед заставлет Зеленского опутывать границу колючей проволокой, чтобы от его власти не сбегали люди? Это сосед заставляет тцкашников отлавливать людей на улицах украинских городов как бродячих собак?
+12
-8
+4
Ответ Maths Tutors
тебе какое дело где, кто и как хотели жить???? mind your own business. вечно русские лезут везде со своими "ценностями"
То есть это не Запад навязывает всему миру свои "ценности", а русские? )
+4
-1
+3
Это другие сделали что-то со страной, а оскорбляют нас. Мы не можем ничего изменить, мы не виноваты.
---
Знакомая методичка!
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
лечись,бот.
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Когда они пришли за мной — заступиться за меня было уже некому. А мы можем вспомнить эти слова. Но может быть поздно.
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+3
Новиковс политический на спортсе
+5
-2
+3
Ответ Ives
лечись,бот.
То есть для тебя не очевидно, что борцуны за демократические ценности - это всего лишь предатели, которых враги купили в качестве пятой колонны. Ты, наверное, думаешь, что они действительно борются за демократию, и прочую бредятину, типа выборов из двух и более кандидатов?
+4
-2
+2
Ответ Z1980
В Ливии тоже хотели жить "свободно" итог все знают, но дураки учатся только на своих ошибках.
Расскажи, как там у тебя в Ливии?
+2
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у Ирана был шанс стать нормальной светской страной, пока не пришли дремучие мракобесы, и все не накрылось медным тазом.
+3
-1
+2
а предыстория есть у этого бишарафа?
+2
0
+2
Ответ Noken
Прогресс в том, чтобы давать свободу личности и давать ей развиваться без навязывания догм, противоречащих развитию. Или по-твоему, выстрел в голову за не надетый хиджаб от полисмена — благо?
А леволиберальные догмы надо понимать способствуют развитию?

"Преподаватель Гарвардского университета университета Кэрол Хувен подверглась критике после выступления в прямом эфире телеканала Fox, в котором она пожаловалась, что в последнее время студенты ставят идеологию превыше науки и настаивают, что женщин, ожидающих ребенка, нужно называть «беременными людьми» — это проявление инклюзии.
Через два дня после выступления, пришедшегося на 28 июля, директор департамента разнообразия и инклюзивности Гарварда Лора Симоне Льюис написала в Twitter: «Меня привели в ужас и напугали трансфобные и болезненные комментарии, сделанные представительницей нашего департамента в эфире передачи «Fox and Friends».
Она объяснила позицию департамента. «Давайте внесем ясность: если вы уважаете разнообразие гендерных идентичностей и стараетесь использовать правильные местоимения, то вы должны знать, что люди разных гендеров/полов могут быть беременными, включая трансгендерных мужчин, интерсексуальных людей и гендерно неконформных. Студенту-медику это не так уж трудно понять».
+3
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+1
Ответ Noken
Кстати, золотая молодежь Ирана живет в основном так, как ты и описал.
В России тоже хорошо. По дип паспортам на левые фамилии катаются в гейропы и тд. Так что у них все хорошо
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+1
Ответ Cristiano Ronaldo
Для тех кто не понимает о чём речь. Многие молодые иранцы хотят жить свободно, они хорошо относятся к Западу и Израилю, хотят жить как светские и свободные люди, а не как религиозные мракобесы. Любят свободный секс, рок-музыку, западные фильмы и в целом производят впечатление очень даже умных ребят. Встречал их в Риге и Ирландии, произвели крутое впечатление. Но их за такие стремления, в Иране расстреливают и сажают. Делают всё подпольно.
Судя по рекордной имиграции из Ирана на этот самый проклятый запад - как то им не очень близки скрепы
+1
0
+1
Ответ Noken
Прогресс в том, чтобы давать свободу личности и давать ей развиваться без навязывания догм, противоречащих развитию. Или по-твоему, выстрел в голову за не надетый хиджаб от полисмена — благо?
Можно выразить это более четко и понятно людям, без использования кринжовых левых нарративов про "прогресс". Примерно как "невмешательство государства в личную жизнь и свобода вероисповедания".
+1
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+1
Ответ Z1980
Навязывать людям сто гендеров и нормальность извращений куда большее мракобесие к тому же самоубийственное. Да и в мигрантских кварталах Европы заправляют более радикальные исламисты чем иранские муллы.
Про навязывание гендеров и извращений очень интересно подмечено в контексте Ирана, учитывая что эта страна к этому относится даже более лояльно чем многие западные страны.
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Ответ jexOn
Много политики стало на портале. Только за сегодня 6-я новость, так или иначе, затрагивающая политические темы.
Ну а как сейчас от этого уйти ? Это вот на поверхности же. Чем дальше тем хуже будет.жду статью про Израиль и почему их не изгнали из фифа и УЕФА
+4
-3
+1
Ответ Cristiano Ronaldo
Когда каждый живёт как хочет, не нарушая при этом законов. Одевается как посчитает нужным, спит с кем желает, реализовываться без давления от государства и общества. Как в Европе и США!
В США и Европе давно уже нет никакой свободы: любой несогласный с леволиберальной повесткой теряет шансы на сколько-нибудь приличную карьеру, а в мигрантских гетто заправляют радикалы, в случае Европы как правило исламистские.
+11
-10
+1
Ответ Cristiano Ronaldo
Для тех кто не понимает о чём речь. Многие молодые иранцы хотят жить свободно, они хорошо относятся к Западу и Израилю, хотят жить как светские и свободные люди, а не как религиозные мракобесы. Любят свободный секс, рок-музыку, западные фильмы и в целом производят впечатление очень даже умных ребят. Встречал их в Риге и Ирландии, произвели крутое впечатление. Но их за такие стремления, в Иране расстреливают и сажают. Делают всё подпольно.
"Многие молодые иранцы ..."

Правильно - "многие молодые бишарафы..."
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Ответ Carlton Palmer
То есть он критикует власть, требует реформ можно сказать - но при этом играет за сборную. И ему дают играть. Ну что же, Иран вполне себе демократическая страна.
Тихо, не надо рушить маня мирок твиттерных. они тут уже всех зайклеймили )
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