Форвард «Интера» Тареми об Иране: «Почему я человек без чести? Это другие сделали что-то со страной, а оскорбляют нас. Мы не можем ничего изменить, мы не виноваты»

Мехди Тареми раскритиковал общественно-политическое устройство Ирана.

32-летний футболист забил победный гол в матче 1-го тура квалификации ЧМ-2026 Иран – Кыргызстан (1:0). В трех играх за «Интер» у него 1 результативный пас.

Во время матча сборной фанаты на фарси называли «человеком без чести», используя слово «бишараф».

«Мне сказали, чтобы я ничего не говорил, но «бишараф» – это грубое слово. Мы не можем так называть друг друга. Это другие люди сделали что-то со страной.

Почему мы бишарафы, это наша ответственность? Мы несем ответственность за то, что происходит со страной, поэтому мы бишарафы? Перестаньте это говорить, мы не бишарафы. Ради Бога, это грубое слово. Я не должен называть вас так, и вы не должны называть нас так.

Я знаю, что экономическая ситуация в стране сложная для всех. У нас также есть претензии к тем реалиям, которые существуют.

Ситуация должна стать лучше. Господин Амир (Амир Галенои – тренер сборной Ирана – Спортс) тысячу раз говорил, что ситуация должна исправиться, я говорил это, мы все говорили. Мы знаем это.

На простых людей оказывается давление, и естественно, что они куда-то выплескивают все это. Но не на этом уровне!

У нас тоже есть семья. Мы такие же, как вы. Мы все любим нашу страну. Мы все хотим, чтобы эта страна добилась успеха во всех сферах.

Такое происходит со страной, и нам приходится терпеть оскорбления, другим спортсменам тоже приходится терпеть оскорбления... Ради Бога, это не наша вина!

Ни я, ни люди в 1000 раз важнее меня не можем ничего изменить. Ни знаменитости, ни спортсмены, ни актеры, даже не знаю кто еще: мы не виноваты. Все в руках других людей», – сказал форвард « » Тареми.