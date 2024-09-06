Глава «Локо» Нагорных: «Клуб работает в основном с россиянами, это одни из лучших молодых футболистов. Логично, что они интересны сборной России»

Юрий Нагорных высказался о российских игроках «Локомотива» и сборной России.

«Мы работаем в рамках нашей стратегии с молодыми футболистами, в «Локомотиве» среди работающих в клубе людей посторонних и случайных нет. Это уже одни из самых лучших и талантливых молодых футболистов, своим трудом они доказывают каждый день, что достойны места в основной команде.

Михаил Михайлович Галактионов в этом плане очень требователен, логично, что в результате такой работы клуба ребята начинают себя проявлять и быть интересными для национальной команды, это закономерный результат.

Мы являемся российским клубом, который работает в основном с российскими футболистами, конечно, мы должны помогать сборной России.

Да, сейчас непростые времена, нам могут возразить, где играет команда, но благодаря усилиям Российского футбольного союза сохраняется календарь, мы продолжаем получить международную практику. Мы считаем это очень важным», – сказал председатель совета директоров « ».