Глава «Локо» Нагорных: «Клуб работает в основном с россиянами, это одни из лучших молодых футболистов. Логично, что они интересны сборной России»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу Юрий Нагорных Михаил Галактионов ТАСС Футбол

Юрий Нагорных высказался о российских игроках «Локомотива» и сборной России.

«Мы работаем в рамках нашей стратегии с молодыми футболистами, в «Локомотиве» среди работающих в клубе людей посторонних и случайных нет. Это уже одни из самых лучших и талантливых молодых футболистов, своим трудом они доказывают каждый день, что достойны места в основной команде.

Михаил Михайлович Галактионов в этом плане очень требователен, логично, что в результате такой работы клуба ребята начинают себя проявлять и быть интересными для национальной команды, это закономерный результат.

Мы являемся российским клубом, который работает в основном с российскими футболистами, конечно, мы должны помогать сборной России.

Да, сейчас непростые времена, нам могут возразить, где играет команда, но благодаря усилиям Российского футбольного союза сохраняется календарь, мы продолжаем получить международную практику. Мы считаем это очень важным», – сказал председатель совета директоров «Локомотива».

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В плане молодежи «Локо»,действительно приятно удивляет
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий