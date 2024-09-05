Черчесов – журналистам о том, почему тренировка прошла в первой половине дня: «Чтоб вы раньше встали, свежие пришли. А то к вечеру кто-то сходил бы в барчик, нетрезвым взглядом все увидел»

Теги Станислав Черчесов сборная Норвегии по футболу сборная Казахстана по футболу Лига наций УЕФА Sports – Казахстан Футбол

Станислав Черчесов шуткой ответил на вопрос о раннем начале тренировки.

Один из журналистов спросил главного тренера сборной Казахстана, почему тренировка перед матчем с командой Норвегии состоялась в первой половине дня.

«Опять «почему». Чтоб вы раньше встали, свежие пришли – а то, глядишь, к вечеру кто-то уже сходил бы в барчик, нетрезвым взглядом все увидел и не то написал (улыбается). Поэтому я вам такого шанса не дал. Вас устраивает ответ?

А если серьезно, то опыт подсказывает: команда тренируется до обеда – утром встали, позавтракали все свежие, готовые, потренировались, пообедали, сон. Потом можно [проводить] массажи, теории, индивидуальные беседы, так как-то легче. Потому что до тренировки массажи и какие-то вещи не сделаешь.

Думаю, что так можно более качественно проводить работу. В моем понимании, – сказал Черчесов.

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18 комментариев
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Ответ Пнин
Хорошо, когда у тренера есть чувство юмора
- Мы в сборной таких слов не знаем, как чуство юмора, есть/нет. Тренер смеется, значит смешно!
+15
-2
+13
Во-первых, доброе утро
+12
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+11
Хорошо, когда у тренера есть чувство юмора
+19
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+9
правильно, Стас, давай там пожёстче с этими алкашами...
+9
-3
+6
Ответ Честный контроль
Черчесов себе суфлера нанял? Обычно бывшие игроки Спартака не могут связать букву А с Б. Карпин и допингист с ОИРом тому подтверждение.
Вот читаю это сообщение, как болельщик ЦСКА. Автор очевидно тоже болельщик ЦСКА.
И не могу понять, зачем такое писать?
Вот какое-то же узколобие… нет даже попытки быть объективным.
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Хорошо, что в новости написали , что это была шутка, а то бы мы всерьёз восприняли
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Журналист: "Почему тренеровка перед матчем состоялась в первой половине дня?"
Черчесов: "Чтобы вы раньше встали, успели сходить в душ... "
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А что реально нужно оправдываться за раннюю тренировку? Хотя как ранняя, первая половина дня...
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Зачем такое писать? Спросите у "Честного контроля "
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Заметьте, не я это предложил!
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Так они если вечером в барчик, то утром не придут свежими🤣
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