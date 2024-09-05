Черчесов – журналистам о том, почему тренировка прошла в первой половине дня: «Чтоб вы раньше встали, свежие пришли. А то к вечеру кто-то сходил бы в барчик, нетрезвым взглядом все увидел»

Станислав Черчесов шуткой ответил на вопрос о раннем начале тренировки.

Один из журналистов спросил главного тренера сборной Казахстана, почему тренировка перед матчем с командой Норвегии состоялась в первой половине дня.

«Опять «почему». Чтоб вы раньше встали, свежие пришли – а то, глядишь, к вечеру кто-то уже сходил бы в барчик, нетрезвым взглядом все увидел и не то написал (улыбается). Поэтому я вам такого шанса не дал. Вас устраивает ответ?

А если серьезно, то опыт подсказывает: команда тренируется до обеда – утром встали, позавтракали все свежие, готовые, потренировались, пообедали, сон. Потом можно [проводить] массажи, теории, индивидуальные беседы, так как-то легче. Потому что до тренировки массажи и какие-то вещи не сделаешь.

Думаю, что так можно более качественно проводить работу. В моем понимании, – сказал Черчесов.

Черчесов о том, что Холанда «не остановить даже с пистолетом»: «Значит, подготовим более надежный вид оружия – АКМ»