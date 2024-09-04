«Ак Барс» перенесет 5 домашних матчей в октябре из-за саммита БРИКС в Казани. «Нефтехимик» попросили «проработать возможность переноса игр» («Бизнес Online»)
«Ак Барс» перенесет 5 домашних матчей в октябре из-за саммита БРИКС.
Саммит состоится в Казани с 22 по 24 октября.
По информации «Бизнес Online», в связи с его проведением во всей Республике Татарстан необходимо перенести события, в том числе спортивные соревнования, выпадающие с 10 октября по 1 ноября.
На этом отрезке казанский клуб должен дома сыграть с «Автомобилистом», «Металлургом», «Локомотивом» и дважды с «Адмиралом».
Сообщается, что «Ак Барс» уже уведомили о ситуации. Клуб ведет коммуникацию с КХЛ, от которой и будет зависеть судьба каждого из матчей. В то же время нижнекамский «Нефтехимик» попросили «проработать возможность переноса игр».
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Бизнес Online»
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