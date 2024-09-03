«Ливерпуль» и Салах обсудят продление контракта в ближайшие месяцы. Египтянин счастлив в клубе и хочет остаться

«Ливерпуль» и Мохамед Салах могут продлить контракт.

Действующее соглашение египетского вингера с клубом истекает в конце этого сезона.

« очень доволен им, и они хотят сохранить его в клубе, так что на данный момент все зависит от переговоров, которые состоятся между Мо и « » в ближайшие несколько месяцев.

Ситуация с Мо совершенно ясна. Он был бы очень рад продолжить работу в «Ливерпуле», я могу это подтвердить. Я думаю, что это важная часть истории.

Мо хотел бы остаться в клубе. Мо очень счастлив в «Ливерпуле». Мо верит, что его будущее все еще может быть связано с Премьер-лигой и футболкой «Ливерпуля», так что посыл со стороны игрока ясен», – сказал инсайдер в подкасте Debrief.

В трех первых турах текущего сезона АПЛ Салах забил 3 гола и отдал 3 результативных паса. Статистику 32-летнего игрока можно найти здесь.

Салах не исключил ухода из «Ливерпуля» следующим летом: «Со мной никто не говорил о новом контракте. Отыграю этот сезон как последний – хочу насладиться им, не думая об этом»