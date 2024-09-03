«Ливерпуль» и Салах обсудят продление контракта в ближайшие месяцы. Египтянин счастлив в клубе и хочет остаться

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Арне Слот Мохамед Салах Фабрицио Романо Футбол

«Ливерпуль» и Мохамед Салах могут продлить контракт.

Действующее соглашение египетского вингера с клубом истекает в конце этого сезона. 

«Арне Слот очень доволен им, и они хотят сохранить его в клубе, так что на данный момент все зависит от переговоров, которые состоятся между Мо и «Ливерпулем» в ближайшие несколько месяцев.

Ситуация с Мо совершенно ясна. Он был бы очень рад продолжить работу в «Ливерпуле», я могу это подтвердить. Я думаю, что это важная часть истории.

Мо хотел бы остаться в клубе. Мо очень счастлив в «Ливерпуле». Мо верит, что его будущее все еще может быть связано с Премьер-лигой и футболкой «Ливерпуля», так что посыл со стороны игрока ясен», – сказал инсайдер Фабрицио Романо в подкасте Debrief. 

В трех первых турах текущего сезона АПЛ Салах забил 3 гола и отдал 3 результативных паса. Статистику 32-летнего игрока можно найти здесь

Салах не исключил ухода из «Ливерпуля» следующим летом: «Со мной никто не говорил о новом контракте. Отыграю этот сезон как последний – хочу насладиться им, не думая об этом»

26 комментариев
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А вот это действительно хорошая новость.Главное чтоб все срослось.Пару тройку лет,Мо точно еще попылит.
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Египетская сила!
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Легенда заслужил жирный долгий контракт
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отличная новость, надеюсь сойдутся по зарплате и сроку
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Ответ Руди Фёллер
Легенда заслужил жирный долгий контракт
Жирный да, долгий к сожалению нет. Американские владельцы придерживаются манибола и они не будут платить 36 летнему салаху условные 20кк фунтов
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Надо ещё 2 года контракта,что бы забить 200 голов в АПЛ
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И Ливерпуль, очень счастлив. Взаимность, однако.
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Для меня он легенда и лучший игрок Ливерпуля 21 века, при всей любви к Стиви Джи... Пусть продолжает переписывать рекорды)
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Отличная новость, Мо лучший!!!
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Мо и Ливерпуль это инь и янь
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Ответ gangstarr
Жирный да, долгий к сожалению нет. Американские владельцы придерживаются манибола и они не будут платить 36 летнему салаху условные 20кк фунтов
Думаю схема 3+1 вполне норм вариант
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Надо продлевать , однозначно .
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Ответ Madhamish
Так он же продлевался год назад?
Летом 22 он продлил контракт.
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Ответ oberkorn
А билелятдинлву не нравилось в ливерпуле, в том и разница.
Деревня, что с него взять.
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Ответ charly001
Легенда , мог уйти на повышение но остался верен ливеру
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Ответ Руди Фёллер
Думаю схема 3+1 вполне норм вариант
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Ответ Кирилл Набухов
Летом 22 он продлил контракт.
Надо ж как время бежит...
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Салах – самый результативный игрок АПЛ с момента своего прихода в «Ливерпуль». По голевым он на равных шел с Де Брюйне и Бруну Фернандешем, кто щас впереди не знаю. Можно сказать, что Салах лучший игрок АПЛ с момента своего прихода, кто с ним посоревнуется? Де Брюйне разве что. Холанд пока не заслужил, надо еще пару сезонов регулярно забивать.
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неужели, теперь еще про ВВД и ТАА напишите, что скоро будут переговоры о продлении контрактов, чтобы не думали плохо о руководстве Ливерпуля)
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Так он же продлевался год назад?
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Интересно посмотреть на поведение америкосов в этой ситуации. Но, думаю, проблем не должно быть.
Остаться Мо хочет, это ключевое. Слот за него, Эдвардс сто процентов тоже. Да и Генри сотоварищи глазами обладают.
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По другому и быть не могло.
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А билелятдинлву не нравилось в ливерпуле, в том и разница.
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МЮ напрягся, МО расслабился.
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