Шаронов о «Рубине»: «Работу моего штаба не оценили. Когда пришел Слуцкий, выделилось 20 млн евро. После вылета в Первую лигу говорилось про слабый состав, а не про тренеров»

Роман Шаронов поделился мнением относительно этапа работы в «Рубине».

Шаронов возглавил «Рубин» перед сезоном-2019/20 после отставки Курбана Бердыева. В декабре 2019 года клуб расторг контракт со специалистом. Команда после первого круга занимала 13-ю позицию в турнирной таблице РПЛ.

– В 2019-м в глазах людей «Рубин» еще оставался топом, который должен претендовать на самые высокие места, но это был лишь образ, сложившийся благодаря прошлым громким победам.

По факту же «Рубин» перед стартом сезона-2019/20 был способен бороться только за выживание. Максимум – середина таблицы.

– Откуда такие резкие выводы?

– Посмотрите на тот состав: много молодых, много арендованных.

Когда после меня пришел Слуцкий, на трансферы выделилось 20 миллионов евро. Считаю, что я проделал очень качественную работу.

– Вас уволили, когда команда шла в трех очках от зоны вылета.

– Я как тренер смотрел только вперед и знал, что смогу выжать из этой команды максимум.

– Но? В вас не верило руководство?

– Наверное. Но это не Сайманов. Рустему Фидаевичу могу сказать только спасибо, он всегда в меня верил.

Когда «Рубин» после отъезда легионеров вылетел в Первую лигу, практически все говорили про слабый состав, а не про тренерскую работу. В моем случае, увы, было наоборот.

Я понимаю, что в моей работе были недочеты – например, надо было агрессивнее играть около штрафной. Но серьезные претензии к себе и к ребятам у меня были только однажды.

– Когда?

– Когда пропустили пять в последние 25 минут матча с «Зенитом». Больше ни в одной игре не сыпались, играли ровно и организованно – вырвали ничью у сильного «Локомотива», полностью переиграли «Спартак» Тедеско, в меньшинстве победили «Динамо».

Перед зимней паузой нам просто не хватило везения, поэтому были ничьи с «Сочи» и «Ахматом». Будь у нас на три очка побольше, никто бы даже не говорил о моем увольнении.

– Уверены?

– Да. Повторюсь, я считаю, что при всех вводных мой тренерский штаб неплохо справился.

За очень короткий срок мы успели выстроить стабильную игру с четким рисунком. Но этого, к сожалению, никто не оценил, – сказал Роман Шаронов.