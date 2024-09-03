Шаронов о «Рубине»: «Работу моего штаба не оценили. Когда пришел Слуцкий, выделилось 20 млн евро. После вылета в Первую лигу говорилось про слабый состав, а не про тренеров»
Роман Шаронов поделился мнением относительно этапа работы в «Рубине».
Шаронов возглавил «Рубин» перед сезоном-2019/20 после отставки Курбана Бердыева. В декабре 2019 года клуб расторг контракт со специалистом. Команда после первого круга занимала 13-ю позицию в турнирной таблице РПЛ.
– В 2019-м в глазах людей «Рубин» еще оставался топом, который должен претендовать на самые высокие места, но это был лишь образ, сложившийся благодаря прошлым громким победам.
По факту же «Рубин» перед стартом сезона-2019/20 был способен бороться только за выживание. Максимум – середина таблицы.
– Откуда такие резкие выводы?
– Посмотрите на тот состав: много молодых, много арендованных.
Когда после меня пришел Слуцкий, на трансферы выделилось 20 миллионов евро. Считаю, что я проделал очень качественную работу.
– Вас уволили, когда команда шла в трех очках от зоны вылета.
– Я как тренер смотрел только вперед и знал, что смогу выжать из этой команды максимум.
– Но? В вас не верило руководство?
– Наверное. Но это не Сайманов. Рустему Фидаевичу могу сказать только спасибо, он всегда в меня верил.
Когда «Рубин» после отъезда легионеров вылетел в Первую лигу, практически все говорили про слабый состав, а не про тренерскую работу. В моем случае, увы, было наоборот.
Я понимаю, что в моей работе были недочеты – например, надо было агрессивнее играть около штрафной. Но серьезные претензии к себе и к ребятам у меня были только однажды.
– Когда?
– Когда пропустили пять в последние 25 минут матча с «Зенитом». Больше ни в одной игре не сыпались, играли ровно и организованно – вырвали ничью у сильного «Локомотива», полностью переиграли «Спартак» Тедеско, в меньшинстве победили «Динамо».
Перед зимней паузой нам просто не хватило везения, поэтому были ничьи с «Сочи» и «Ахматом». Будь у нас на три очка побольше, никто бы даже не говорил о моем увольнении.
– Уверены?
– Да. Повторюсь, я считаю, что при всех вводных мой тренерский штаб неплохо справился.
За очень короткий срок мы успели выстроить стабильную игру с четким рисунком. Но этого, к сожалению, никто не оценил, – сказал Роман Шаронов.
«Мы принимаем это поражение, принимаем, но мы идем дальше🤘🤘🤘“
С Рубином тоже сначала 4 место было , явно выше уровня уже того Рубина
Как вы затрахали уже популисты херовы
С кем ты его сравниваешь ? Кто такой Шаронов вообще как тренер ?
Хотя образ футболиста у него был очень сильный, на мой взгляд.
Мог вырасти в тренера, но.. теперь только сожалеть, что его не оценили. Он, кстати, играл на высоком уровне, чеканит и футбольно ходит, это важно упомянуть в такие моменты
В Рубине был жесткий отскок в первом сезоне, когда они всем на 90+ забивали постоянно, бывает, но в следующем сезоне все на свои места встало. А его невероятная работа в первой лиге с самым большим бюджетом в истории лиги – это просто шок.
Допустим, Романцев сейчас бы изволил тренировать и делал это плохо, потому что за двадцать лет мир ушел далеко вперёд, ты бы так же тряс его старыми трофеями?