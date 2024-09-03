Шаронов о «Рубине»: «Работу моего штаба не оценили. Когда пришел Слуцкий, выделилось 20 млн евро. После вылета в Первую лигу говорилось про слабый состав, а не про тренеров»

Теги Рубин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Первая лига Роман Шаронов Футбол

Роман Шаронов поделился мнением относительно этапа работы в «Рубине».

Шаронов возглавил «Рубин» перед сезоном-2019/20 после отставки Курбана Бердыева. В декабре 2019 года клуб расторг контракт со специалистом. Команда после первого круга занимала 13-ю позицию в турнирной таблице РПЛ.

– В 2019-м в глазах людей «Рубин» еще оставался топом, который должен претендовать на самые высокие места, но это был лишь образ, сложившийся благодаря прошлым громким победам.

По факту же «Рубин» перед стартом сезона-2019/20 был способен бороться только за выживание. Максимум – середина таблицы.

Откуда такие резкие выводы?

– Посмотрите на тот состав: много молодых, много арендованных.

Когда после меня пришел Слуцкий, на трансферы выделилось 20 миллионов евро. Считаю, что я проделал очень качественную работу.

– Вас уволили, когда команда шла в трех очках от зоны вылета.

– Я как тренер смотрел только вперед и знал, что смогу выжать из этой команды максимум.

– Но? В вас не верило руководство?

– Наверное. Но это не Сайманов. Рустему Фидаевичу могу сказать только спасибо, он всегда в меня верил.

Когда «Рубин» после отъезда легионеров вылетел в Первую лигу, практически все говорили про слабый состав, а не про тренерскую работу. В моем случае, увы, было наоборот.

Я понимаю, что в моей работе были недочеты – например, надо было агрессивнее играть около штрафной. Но серьезные претензии к себе и к ребятам у меня были только однажды.

– Когда?

– Когда пропустили пять в последние 25 минут матча с «Зенитом». Больше ни в одной игре не сыпались, играли ровно и организованно – вырвали ничью у сильного «Локомотива», полностью переиграли «Спартак» Тедеско, в меньшинстве победили «Динамо».

Перед зимней паузой нам просто не хватило везения, поэтому были ничьи с «Сочи» и «Ахматом». Будь у нас на три очка побольше, никто бы даже не говорил о моем увольнении.

– Уверены?

– Да. Повторюсь, я считаю, что при всех вводных мой тренерский штаб неплохо справился.

За очень короткий срок мы успели выстроить стабильную игру с четким рисунком. Но этого, к сожалению, никто не оценил, – сказал Роман Шаронов.

35 комментариев
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Тогда вопрос, как Шаронов себя проявил в других клубах в роли тренера?
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Зато насладились футболом в стиле хэви-метал
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Слуцкий вылетел с Рубином с началом одной операции, ушли сильные леги и эпидемия травм. К Леониду и его штабу могут быть претензии, но они сильные специалисты. А Шаронов запомнился что он любит музыку потяжелее, на этом и всё
+17
-5
+12
Ответ ЕгориЙ
Тогда вопрос, как Шаронов себя проявил в других клубах в роли тренера?
обгадился в фнл с Хабаровском - при 1-2 бюджете лиги не попадал два года подряд в топ-10
+12
0
+12
Ответ Nikita Semenov
Слуцкий вылетел с Рубином с началом одной операции, ушли сильные леги и эпидемия травм. К Леониду и его штабу могут быть претензии, но они сильные специалисты. А Шаронов запомнился что он любит музыку потяжелее, на этом и всё
Только есть один нюанс, на момент когда легионеры ещё были в команде, Рубин и так был в низу таблицы.
+7
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+7
Никакого секрета нет, что имя тоже играет роль, как тренер Шаронов его себе не сделал, а Слуцкий сделал.
+7
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+6
Ответ Nikita Semenov
Слуцкий вылетел с Рубином с началом одной операции, ушли сильные леги и эпидемия травм. К Леониду и его штабу могут быть претензии, но они сильные специалисты. А Шаронов запомнился что он любит музыку потяжелее, на этом и всё
Ракув был когда?
+5
0
+5
Им что, Слуцкий всем в шаровары насрал?
+5
-1
+4
Ответ Lutyr
Зато насладились футболом в стиле хэви-метал
И еще:
«Мы принимаем это поражение, принимаем, но мы идем дальше🤘🤘🤘“
+4
0
+4
Ладно Рубин.С каким еще клубом Шаронов добился успеха?Но противопостовляет себя Слуцкому!
+4
-1
+3
Ну так Слуцкому купили футболистов он их и развивал до февраля месяца ,потом все разбежались.А Шаронову купи,не факт что окупились бы.Хвича че на скамейке сидел при этом гении?
+3
0
+3
Ответ Александр Худобин_1116329546
Какая разница, что он там выиграл с ЦСКА, если он провалился 3 раза подряд. Сначала в чемпионшипе, потом в Голландии, потом в РПЛ (и первой лиге) с Рубином.
Где он провалился в Голландии ? Он занял с Витессом 5 место , это даже чуть выше уровня клуба , учитывая что там есть Аякс, Псв, Фейенорд, Аз, Твенте

С Рубином тоже сначала 4 место было , явно выше уровня уже того Рубина

Как вы затрахали уже популисты херовы
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Ответ Uef@
Слуцкий, как специалист, ничем не сильнее Шаронова
Че ты несёшь ? Слуцкий помимо чемпионств с ЦСКА , два раза выводил его в плей офф лч, единственный такой российский тренер
С кем ты его сравниваешь ? Кто такой Шаронов вообще как тренер ?
+2
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что за подмена понятий? Слуцкий плохо тренировал перед вылетом, но раз уж речь идет о легах - они все поуходили после начала спецоперации (т.е. перед неудачным отрезком команды), над Шароновым же потешались из-за пафосных видео с речами после 3-х побед подряд, статей о рок-н-ролле и т.д., не вытянул он свой образ, пусть и не целиком виноват в этом сам. так же в свое время пострадал Кононов в Спартаке, но оба случая объединяет одно - тренер обещал много лишнего, по итогу не вывез, ну а там да, журналисты и болельщики подхватили, но спрос за результат-то с кого? учитывая, что Шаронов так уверенно прыгает на Слуцкого. и, при всем моем скептицизме к Леониду, у него были достижения и до Рубина, и во время (выход в еврокубки, хоть и бесславно проигранные), и после, а чем отметился Шаронов? точно так же сел в лужу на следующем месте работы? зато Слуцкий умеренно смешно шутит, а не наикринжевейше давит из себя «мы принимаем это поражение и идем дальше». получается, где-то 10-0 в пользу Лео.
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Мой комментарий удалили, но я повторюсь - ещё один "недооценённый" тренер плачется о том, что его работу не отметили как достойную, а по факту никакой работы не было нормальной ни в одном из клубов, где работал.
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Ответ Nikita Semenov
Слуцкий вылетел с Рубином с началом одной операции, ушли сильные леги и эпидемия травм. К Леониду и его штабу могут быть претензии, но они сильные специалисты. А Шаронов запомнился что он любит музыку потяжелее, на этом и всё
А что же помешало Слуцкому не провалиться в первой лиге?
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Помню шутку про рок-н-ролл в стиле Ранеток, это про футбол Шаронова, когда плохо было абсолютно всё. И когда он пытался строить Барселону на Подберезкиных, и когда Хвичу мариновал в запасе...
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Ответ Shuller18
Разумеется. Шаронов тоже трижды брал РПЛ и выходил в 1/4 ЛЧ, тоже сборную тренировал... Это примерно как сравнить Аршавина с Мелкадзе
Какая разница, что он там выиграл с ЦСКА, если он провалился 3 раза подряд. Сначала в чемпионшипе, потом в Голландии, потом в РПЛ (и первой лиге) с Рубином.
+2
-1
+1
Ответ Uef@
Слуцкий, как специалист, ничем не сильнее Шаронова
Разумеется. Шаронов тоже трижды брал РПЛ и выходил в 1/4 ЛЧ, тоже сборную тренировал... Это примерно как сравнить Аршавина с Мелкадзе
+3
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+1
еще один сбитый летчик во сне...
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Человек после таких интервью куда теперь сможет устроиться на работу? В нормальное место тренера, который не признал свои ошибки (и, как следствие, не развивается) вряд ли возьмут.
Хотя образ футболиста у него был очень сильный, на мой взгляд.
Мог вырасти в тренера, но.. теперь только сожалеть, что его не оценили. Он, кстати, играл на высоком уровне, чеканит и футбольно ходит, это важно упомянуть в такие моменты
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Некрасиво, если действительно так
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Ответ Shuller18
Разумеется. Шаронов тоже трижды брал РПЛ и выходил в 1/4 ЛЧ, тоже сборную тренировал... Это примерно как сравнить Аршавина с Мелкадзе
Слуцкий неплохо работает над развитием футболистов, но как тактик он ноль. У ЦСКА было бы кратно больше успехов в еврокубках без Слуцкого.
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Ответ Shuller18
Разумеется. Шаронов тоже трижды брал РПЛ и выходил в 1/4 ЛЧ, тоже сборную тренировал... Это примерно как сравнить Аршавина с Мелкадзе
Шулер , вот сравнение не в бровь а в глаз , мне прям очень понравилось , красава
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Удобно говорить про 20 мультов и закрывать глаза на то, что доигрывала другая команда.
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Ответ Nikita Semenov
Слуцкий вылетел с Рубином с началом одной операции, ушли сильные леги и эпидемия травм. К Леониду и его штабу могут быть претензии, но они сильные специалисты. А Шаронов запомнился что он любит музыку потяжелее, на этом и всё
И пока что бьёт рекорды в Китае, да только кто-то бьёт рекорды лучше Леонида.
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Ответ Юрий Кечко
Где он провалился в Голландии ? Он занял с Витессом 5 место , это даже чуть выше уровня клуба , учитывая что там есть Аякс, Псв, Фейенорд, Аз, Твенте С Рубином тоже сначала 4 место было , явно выше уровня уже того Рубина Как вы затрахали уже популисты херовы
Ты игры его хоть смотрел в Голландии? Может хотя бы знаешь, что после чемпа там стыки идут за еврокубки, в которых он отлетел мертвой команде Адвоката. Потом в следующем сезоне он стал сливать все подряд и его выгнали, хотя вполне могли и в конце первого сезона убрать.
В Рубине был жесткий отскок в первом сезоне, когда они всем на 90+ забивали постоянно, бывает, но в следующем сезоне все на свои места встало. А его невероятная работа в первой лиге с самым большим бюджетом в истории лиги – это просто шок.
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Ответ Shuller18
Разумеется. Шаронов тоже трижды брал РПЛ и выходил в 1/4 ЛЧ, тоже сборную тренировал... Это примерно как сравнить Аршавина с Мелкадзе
Старые достижения ничего не значат, если в данный момент плох.
Допустим, Романцев сейчас бы изволил тренировать и делал это плохо, потому что за двадцать лет мир ушел далеко вперёд, ты бы так же тряс его старыми трофеями?
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Ответ Юрий Кечко
Где он провалился в Голландии ? Он занял с Витессом 5 место , это даже чуть выше уровня клуба , учитывая что там есть Аякс, Псв, Фейенорд, Аз, Твенте С Рубином тоже сначала 4 место было , явно выше уровня уже того Рубина Как вы затрахали уже популисты херовы
Ну и конечно на Рубин сильно повлияла его тряска, когда он выгнал Васюхина и Деспота.
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Ответ Log in
Старые достижения ничего не значат, если в данный момент плох. Допустим, Романцев сейчас бы изволил тренировать и делал это плохо, потому что за двадцать лет мир ушел далеко вперёд, ты бы так же тряс его старыми трофеями?
А Слуцкий в данный момент плох? Он вроде при деле и успешно тренирует пока один рокер сидит уволенный после лажи в Первой лиге
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