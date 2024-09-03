Рабьо отклонил выгодное предложение «Милана». Беннасер останется в клубе и будет заявлен в ЛЧ (GdS)

Адриен Рабьо не перейдет в «Милан».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, экс-полузащитник « » отклонил выгодное предложение «россонери». После истечения контракта с туринцами по-прежнему находится в статусе свободного агента.

После отказа Рабьо « » не продаст , интерес к которому проявляли клубы из Саудовской Аравии – при этом официальных предложений по алжирцу не поступало.

Ожидается, что Беннасер будет включен в заявку на сезон в Лиге чемпионов – таким образом, в турнире не сможет сыграть форвард .