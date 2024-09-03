Рабьо отклонил выгодное предложение «Милана». Беннасер останется в клубе и будет заявлен в ЛЧ (GdS)

Теги Милан Ювентус серия А Италия возможные трансферы Адриен Рабьо Лука Йович Исмаэль Беннасер Футбол

Адриен Рабьо не перейдет в «Милан».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, экс-полузащитник «Ювентуса» отклонил выгодное предложение «россонери». После истечения контракта с туринцами Рабьо по-прежнему находится в статусе свободного агента.

После отказа Рабьо «Милан» не продаст Исмаэля Беннасера, интерес к которому проявляли клубы из Саудовской Аравии – при этом официальных предложений по алжирцу не поступало.

Ожидается, что Беннасер будет включен в заявку на сезон в Лиге чемпионов – таким образом, в турнире не сможет сыграть форвард Лука Йович.

7 комментариев
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видимо, Милан не предложил бонусы маме, поэтому Адриен отверг предложение с негодованием.
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Милан: - мы даем 10 млн.
Рабью: - я играл за Юве.. мне не интересно
Милан: - мы даем 12 млн
Мама: - мы согласны.
Рабью: - ну мам....
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Не понимаю на что он надеется если честно. Неужели готов год просто просидеть у себя на яхте?)
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Нацелен на саудитов 100%
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Рабиот топчик на самом деле.
Такого плана игроков у Милана нет.

Всякие Рейнджеры, Мусы, Беннасеры всё равно середняки
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В турцию поедет на 5 лямов теперь?
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Де Хея тоже всë ждал, что за ним очередь выстроится.
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