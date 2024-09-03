Рабьо отклонил выгодное предложение «Милана». Беннасер останется в клубе и будет заявлен в ЛЧ (GdS)
Адриен Рабьо не перейдет в «Милан».
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, экс-полузащитник «Ювентуса» отклонил выгодное предложение «россонери». После истечения контракта с туринцами Рабьо по-прежнему находится в статусе свободного агента.
После отказа Рабьо «Милан» не продаст Исмаэля Беннасера, интерес к которому проявляли клубы из Саудовской Аравии – при этом официальных предложений по алжирцу не поступало.
Ожидается, что Беннасер будет включен в заявку на сезон в Лиге чемпионов – таким образом, в турнире не сможет сыграть форвард Лука Йович.
Рабью: - я играл за Юве.. мне не интересно
Милан: - мы даем 12 млн
Мама: - мы согласны.
Рабью: - ну мам....
Такого плана игроков у Милана нет.
Всякие Рейнджеры, Мусы, Беннасеры всё равно середняки