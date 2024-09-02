«Рома» вела переговоры с Хуммельсом, но может отказаться от бесплатного трансфера защитника

Переход Матса Хуммельса в «Рому» может сорваться.

В последние дни римский клуб вел переговоры с 35-летним защитником о возможном сотрудничестве. Спортивного директора «Ромы» Флорана Гисольфи привлекали опыт немецкого футболиста и его способность сыграть в схеме с тремя центральными защитниками при необходимости.

Однако римляне могут отказаться от трансфера – клуб больше не убежден в его необходимости, пишет Джанлука Ди Марцио. Окончательное решение еще не принято.

Матс находится в статусе свободного агента после ухода из дортмундской «Боруссии».