«Рома» вела переговоры с Хуммельсом, но может отказаться от бесплатного трансфера защитника
Переход Матса Хуммельса в «Рому» может сорваться.
В последние дни римский клуб вел переговоры с 35-летним защитником о возможном сотрудничестве. Спортивного директора «Ромы» Флорана Гисольфи привлекали опыт немецкого футболиста и его способность сыграть в схеме с тремя центральными защитниками при необходимости.
Однако римляне могут отказаться от трансфера Хуммельса – клуб больше не убежден в его необходимости, пишет Джанлука Ди Марцио. Окончательное решение еще не принято.
Матс находится в статусе свободного агента после ухода из дортмундской «Боруссии».