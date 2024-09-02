«Рома» вела переговоры с Хуммельсом, но может отказаться от бесплатного трансфера защитника

Теги Рома серия А Италия возможные трансферы Матс Хуммельс Флоран Гисольфи Футбол

Переход Матса Хуммельса в «Рому» может сорваться.

В последние дни римский клуб вел переговоры с 35-летним защитником о возможном сотрудничестве. Спортивного директора «Ромы» Флорана Гисольфи привлекали опыт немецкого футболиста и его способность сыграть в схеме с тремя центральными защитниками при необходимости.

Однако римляне могут отказаться от трансфера Хуммельса – клуб больше не убежден в его необходимости, пишет Джанлука Ди Марцио. Окончательное решение еще не принято. 

Матс находится в статусе свободного агента после ухода из дортмундской «Боруссии». 

7 комментариев
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Рома в это трансферное окно как дофаминовая девушка, на все бросается, а ничего не берет, то денег не хватает, то лень до конца доводить и т.д
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Ну и зря, 35 лет - самый сок для серии А
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Видно Де Росси уже трудно удержаться на кураже прошлого сезона, А Маттсу из всех вариантов Италия по интенсивности, как видится, Италия наиболее подходящий вариант.
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Ответ Алексей Игоревич
Рома в это трансферное окно как дофаминовая девушка, на все бросается, а ничего не берет, то денег не хватает, то лень до конца доводить и т.д
Это вам так кажется стороны. Любой клуб рассматривает варианты. На самом деле пришло игроков 6-7 новых. Столько и ушло. Были определённые средства, которые Рома могла потратить, а под конец окна уже действовала, глядя на продажи. В подвешенном состоянии были Карсдорп, Смоллинг, Дибала и другие. Нужно было считать расходы с учётом их зп. Поэтому и казалось, что Рома не может определиться. Если бы всех ненужных игроков слили вовремя, то Спортивный Директор имел был чёткий бюджет и работал бы по плану. А тут пришлось чуть ли не каждый день менять планы, как с тем же Дибалой. В какой-то момент казалось что получим за него миллионов 7 и освободить столько же из зарплатного фонда, а он в последний момент передумал уходить, поэтому пришлось переиграть
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Видимо по капу не договорились.
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Это их 1 очко в 3 матчах переубедило в необходимости подписания?
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Ачерби 36, и он основа Интера. Непонятны сомнения Ромы, если только фантастически высокая зарплата не запрошена.
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