«Ахмат» рассматривает возможность назначения Игнашевича, но его кандидатура – не основная («Чемпионат»)
Сергей Игнашевич может возглавить «Ахмат».
Клуб рассматривает возможность назначения бывшего главного тренера «Балтики», сообщил «Чемпионат».
При этом отмечается, что Сергей Игнашевич не является основным кандидатом.
Ранее появились данные о том, что главным претендентом на пост главного тренера «Ахмата» считается Сергей Ташуев.
«Ахмат» – единственная команда, не одержавшая ни одной победы в текущем сезоне чемпионата России: 5 ничьих и 2 поражения.
На данный момент клуб набрал 5 очков и занимает 15-ю позицию в таблице.
о ситуации в целом
как задолбал круговорот этих физруков
сколько можно?
Ташуевы, фигуевы, Игнашевичи, Юраны, Хохловы, Рахимовы, там этот список можно долго продолжать
назначат иностранца - вой из всех щелей, а вот наших зажимают
да вы мафия блин. в сговоре с агентами, руководителямт и спортдирами
как цыгане из одного клуба в другой качуете. пилите бюджет и все
это даже не физруки - это вредители
там польза от них - отрицательная
ряхи наели, ходят важный курица со свистком, а как уволят - приходят на ТВ обсуждать современные тенденции футбола
достало просто
Дайте ему поработать. Плиизз