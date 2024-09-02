«Ахмат» рассматривает возможность назначения Игнашевича, но его кандидатура – не основная («Чемпионат»)

Сергей Игнашевич может возглавить «Ахмат».

Клуб рассматривает возможность назначения бывшего главного тренера «Балтики», сообщил «Чемпионат».

При этом отмечается, что Сергей Игнашевич не является основным кандидатом.

Ранее появились данные о том, что главным претендентом на пост главного тренера «Ахмата» считается Сергей Ташуев.

«Ахмат» – единственная команда, не одержавшая ни одной победы в текущем сезоне чемпионата России: 5 ничьих и 2 поражения.

На данный момент клуб набрал 5 очков и занимает 15-ю позицию в таблице.