«Ахмат» рассматривает возможность назначения Игнашевича, но его кандидатура – не основная («Чемпионат»)

Теги Сергей Игнашевич премьер-лига Россия Ахмат Чемпионат.com Футбол

Сергей Игнашевич может возглавить «Ахмат».

Клуб рассматривает возможность назначения бывшего главного тренера «Балтики», сообщил «Чемпионат».

При этом отмечается, что Сергей Игнашевич не является основным кандидатом.

Ранее появились данные о том, что главным претендентом на пост главного тренера «Ахмата» считается Сергей Ташуев.

«Ахмат» – единственная команда, не одержавшая ни одной победы в текущем сезоне чемпионата России: 5 ничьих и 2 поражения. 

На данный момент клуб набрал 5 очков и занимает 15-ю позицию в таблице.

13 комментариев
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независимо от клубных пристрастий
о ситуации в целом

как задолбал круговорот этих физруков
сколько можно?

Ташуевы, фигуевы, Игнашевичи, Юраны, Хохловы, Рахимовы, там этот список можно долго продолжать

назначат иностранца - вой из всех щелей, а вот наших зажимают
да вы мафия блин. в сговоре с агентами, руководителямт и спортдирами
как цыгане из одного клуба в другой качуете. пилите бюджет и все

это даже не физруки - это вредители
там польза от них - отрицательная

ряхи наели, ходят важный курица со свистком, а как уволят - приходят на ТВ обсуждать современные тенденции футбола

достало просто
+8
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+8
Кто там "чемпион" по выводу команд в ФНЛ.
Дайте ему поработать. Плиизз
+7
-1
+6
Думаю не так-то просто заманить тренера в Ахмад. Не многие согласятся
+7
-1
+6
Кадыров-младший основной?
+4
0
+4
Ответ akutashi
Кто там "чемпион" по выводу команд в ФНЛ. Дайте ему поработать. Плиизз
Помню лишь беларуса еще в Урале работал и Анжи. Скрипченко
+3
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+2
Игнашевич далеко не физрук и не хотелось бы чтобы он оказался в Ахмате. Чисто по-человечески.
+1
0
+1
Очень хотелось бы снова увидеть команды Игнашевича в РПЛ
+1
0
+1
Ответ JohnnyMulka
независимо от клубных пристрастий о ситуации в целом как задолбал круговорот этих физруков сколько можно? Ташуевы, фигуевы, Игнашевичи, Юраны, Хохловы, Рахимовы, там этот список можно долго продолжать назначат иностранца - вой из всех щелей, а вот наших зажимают да вы мафия блин. в сговоре с агентами, руководителямт и спортдирами как цыгане из одного клуба в другой качуете. пилите бюджет и все это даже не физруки - это вредители там польза от них - отрицательная ряхи наели, ходят важный курица со свистком, а как уволят - приходят на ТВ обсуждать современные тенденции футбола достало просто
С остальными ладно, я понимаю, но Игнашевич тебе чем не угодил? В он 2х клубах только работал: в Торпедо и Балтике.
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Можно Мостового гл. тренером, но он-лайн по скайпу. Чего там тренировать то, как он сам говорит)))
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Как вариант Юран может быть, если усмерит свой характер, у него опыта больше ..
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Серёга, не вздумай! Только не в "Ахмат"! Испортишь резюме только. А ребятам из Грозного пора бы уже определиться с концепцией развития клуба и с бюджетом под это, и пригласить тренера на несколько лет, а не на несколько месяцев! ) А то у них до сих пор одна задача: всех обыграть и везде победить, потому что "Ахмат" должен везде быть первым. ))
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