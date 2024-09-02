Писарский сделал дубль и принес победу «Сочи». У него три гола в двух последних матчах
Форвард «Сочи» Владимир Писарский принес победу над «Тюменью».
В 8-м туре Мелбет Первой лиги нападающий, которого «Сочи» взял в аренду, забил первый и второй мячи команды – сочинцы выиграли 3:0.
У Писарского гол головой и мяч после красивой подработки. Оба гола он особым образом отпраздновал.
Таким образом, у Владимира три гола за два последних матча и три мяча в трех играх за «Сочи» в аренде. Это его первые голы в 2024-м.
Статистику 28-летнего игрока можно найти здесь.