Писарский сделал дубль и принес победу «Сочи». У него три гола в двух последних матчах

Теги Первая лига Тюмень Сочи Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

Форвард «Сочи» Владимир Писарский принес победу над «Тюменью».

В 8-м туре Мелбет Первой лиги нападающий, которого «Сочи» взял в аренду, забил первый и второй мячи команды – сочинцы выиграли 3:0.

У Писарского гол головой и мяч после красивой подработки. Оба гола он особым образом отпраздновал.


Таким образом, у Владимира три гола за два последних матча и три мяча в трех играх за «Сочи» в аренде. Это его первые голы в 2024-м.

Статистику 28-летнего игрока можно найти здесь.

2 комментария
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Красава! Осилил уровень лучшей лиги мира и нашел свою команду видимо
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Писарского хватит лишь на ФНЛ. А в РПЛ может забивать только Сычевой.
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