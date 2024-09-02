Мотта про 0:0 с «Ромой»: «Справедливый результат, «Ювентус» играл лишь отрезками. Посмотрим, что будет в ключевой период сезона, но пока рано говорить о чем-то большем»
Тиаго Мотта прокомментировал ничью «Ювентуса» с «Ромой».
Матч 4-го тура Серии А завершился со счетом 0:0.
«Это была сбалансированная игра. «Рома» оттеснила нас к правому флангу, но во втором тайме мы действовали лучше, больше владели мячом и пытались прижать соперника на их половине поля. Думаю, результат справедлив.
«Рома» заслуживает похвалы за то, как они замедляли темп игры – нам было трудно вырваться вперед и оттеснить их. Мы многое можем улучшить, чтобы повысить уровень игры против хороших соперников. Игра была очень сбалансированной.
У нас много качественных игроков, в том числе и те, кто начинал игру [в стартовом составе], но сегодня мы играли лишь отрезками. В этот период сезона нормально, что интенсивность несколько снижается, каждый готов внести свой вклад.
Команда может прибавить в реализации, у нас есть для этого все необходимое. Нам противостояла сильная «Рома», и в итоге ничья была справедлива.
Главное – сыграть на максимуме против «Эмполи», затем в следующем матче, и так далее. Посмотрим, на каком этапе мы окажемся в ключевые месяцы сезона, но пока еще слишком рано говорить о чем-то большем. У нас конкурентоспособная, сплоченная команда, которая будет бороться в каждом матче», – сказал главный тренер «Ювентуса» в интервью Sky Sport Italia.