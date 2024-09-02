На игрока «Нюрнберга» U23 Зоммера напали возле дома после публикации фото в футболке «Баварии». Баннер «Убирайся, баварская свинья» вывесили на матче с «Магдебургом»

Теги Бавария Нюрнберг бундеслига Германия происшествия болельщики Д2 Германия соцсети Никлас Зоммер Футбол

На игрока «Нюрнберга» напали из-за фото в футболке «Баварии».

Как сообщает Bild, речь идет об игроке «Нюрнберга» U23 Никласе Зоммере, который также является инфлюенсером. Зоммер опубликовал в соцсетях свое фото в футболке «Баварии» и удалил пост спустя несколько часов. Впоследствии футболист столкнулся с критикой со стороны болельщиков «Нюрнберга» – на матче с «Магдебургом» в субботу фанаты вывесили адресованные Зоммеру баннеры: «Гордость за клуб, а не хипстерское позерство», «Никлас, ты такой же говнюк, как и «Бавария» и «Убирайся, баварская свинья».

В воскресенье «Нюрнберг» сообщил о нападении на футболиста – в заявлении клуба говорится, что нападавшие подкараулили его на пороге дома.

«Этот поступок, по-видимому, является реакцией на фото игрока в футболке «Баварии» в социальных сетях тремя днями ранее. Вскоре после публикации фотография была удалена, и игрок публично извинился.

Клуб никогда не допустит, чтобы игроки подвергались физическому нападению, и осуждает такое поведение самым решительным образом. Это абсолютно несовместимо с ценностями «Нюрнберга».

Полиция начала расследование инцидента. Если в связи с этим будут вынесены какие-либо обвинительные приговоры, клуб отреагирует соответствующим образом», – говорится в заявлении «Нюрнберга».

10 комментариев
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По поводу последнего словосочетания ведь Нюрнберг входит в земли Баварии, тогда уж Мюнхенская , а то получается масло масленное
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Очередное подтверждение спортсовской мантры, что "на западе спорт это просто развлечение" и "там ко всему проще относятся"🤣
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по всей Германии Баварию ненавидят. А на это есть повод, так как Бавария забирает лучших игроков у соперников и типа того итд
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Ерунда какая-то. Не могут нюрнбергские написать "баварская свинья", они сами баварцы
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вот интересно, увидим ли мы подобные баннеры на первом матче Соболева в составе Зенита? Фотку нюрнбергских растяжек видел сегодня. Выглядит внушительно, не какие-то мелкие тряпочки.
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У немецких овощей появились яйца и они решили избить одного игрока молодцы
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Ответ Евгений Сидоров
Тут стоило бы уточнить что нюрнбергские фаны ненавидят Баварию.
зачем?
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Ответ Евгений Сидоров
Тут стоило бы уточнить что нюрнбергские фаны ненавидят Баварию.
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