На игрока «Нюрнберга» U23 Зоммера напали возле дома после публикации фото в футболке «Баварии». Баннер «Убирайся, баварская свинья» вывесили на матче с «Магдебургом»

На игрока «Нюрнберга» напали из-за фото в футболке «Баварии».

Как сообщает Bild, речь идет об игроке «Нюрнберга» U23 Никласе Зоммере, который также является инфлюенсером. Зоммер опубликовал в соцсетях свое фото в футболке «Баварии» и удалил пост спустя несколько часов. Впоследствии футболист столкнулся с критикой со стороны болельщиков «Нюрнберга» – на матче с «Магдебургом» в субботу фанаты вывесили адресованные Зоммеру баннеры: «Гордость за клуб, а не хипстерское позерство», «Никлас, ты такой же говнюк, как и « » и «Убирайся, баварская свинья».

В воскресенье «Нюрнберг» сообщил о нападении на футболиста – в заявлении клуба говорится, что нападавшие подкараулили его на пороге дома.

«Этот поступок, по-видимому, является реакцией на фото игрока в футболке «Баварии» в социальных сетях тремя днями ранее. Вскоре после публикации фотография была удалена, и игрок публично извинился.

Клуб никогда не допустит, чтобы игроки подвергались физическому нападению, и осуждает такое поведение самым решительным образом. Это абсолютно несовместимо с ценностями «Нюрнберга».

Полиция начала расследование инцидента. Если в связи с этим будут вынесены какие-либо обвинительные приговоры, клуб отреагирует соответствующим образом», – говорится в заявлении « ».