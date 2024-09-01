Кейн забил 1-й гол в сезоне в Бундеслиге – «Фрайбургу» с пенальти. Форвард «Баварии» забивал каждой из 17 команд лиги, против которых играл
Харри Кейн впервые забил в новом сезоне Бундеслиги.
Нападающий «Баварии» открыл счет на 38-й минуте матча против «Фрайбурга» во 2-м туре чемпионата Германии – Кейн реализовал пенальти, назначенный за игру рукой гостей в штрафной площади.
«Фрайбург» стал последней из команд Бундеслиги, в ворота которой Кейну удалось забить после перехода в «Баварию» – англичанин не отличился ни в одной из двух встреч между командами в прошлом сезоне. Теперь на счету нападающего голы в ворота каждой из 17 команд немецкого чемпионата, против которых он играл.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:0, перерыв).
«А куда ему руку убирать», или это другое?