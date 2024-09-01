Кейн забил 1-й гол в сезоне в Бундеслиге – «Фрайбургу» с пенальти. Форвард «Баварии» забивал каждой из 17 команд лиги, против которых играл

Теги Бавария бундеслига Германия Фрайбург Харри Кейн Футбол

Харри Кейн впервые забил в новом сезоне Бундеслиги.

Нападающий «Баварии» открыл счет на 38-й минуте матча против «Фрайбурга» во 2-м туре чемпионата Германии – Кейн реализовал пенальти, назначенный за игру рукой гостей в штрафной площади.

«Фрайбург» стал последней из команд Бундеслиги, в ворота которой Кейну удалось забить после перехода в «Баварию» – англичанин не отличился ни в одной из двух встреч между командами в прошлом сезоне. Теперь на счету нападающего голы в ворота каждой из 17 команд немецкого чемпионата, против которых он играл.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:0, перерыв).

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8 комментариев
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крутое достижение и всего за 36 матчей
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Ответ Gutalin
Какая-то высоная из пальца новость. А ничего что в этом сезоне в бундеслиге 2 новых команды которым он не забивал?
ну так и Бавария против них в этом сезоне ещё не играла
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Как я понимаю, что это пенальти тоже левый?
«А куда ему руку убирать», или это другое?
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Ответ Николай Бойко
Жаль, что этот добряк всё равно не станет чемпионом((
24/25 станет, не вижу чтобы им кто-то составил конкуренцию в этом году
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Ответ Gutalin
Какая-то высоная из пальца новость. А ничего что в этом сезоне в бундеслиге 2 новых команды которым он не забивал?
Знаешь, трудно забить команде, против которой ты ещё не играл
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